Dadis Camara : « Cellou Dalein a gagné les élections par un coup KO en 2010… »

CONAKRY- L’épisode avait été déterminent dans l’issue qu’avait connu le second tour de la présidentielle de 2010. La fameuse affaire d’empoisonnement de l’eau dans l’entre-deux-tours du scrutin présidentiel qui opposait Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Le pays avait failli basculer. Des centaines de partisans du leader de l’UFDG avaient été chassés dans certains villes de la Haute Guinée, bastion du candidat du RPG à l’époque.

Ce lundi 12 décembre 2022, alors qu’il comparaissait à la barre du tribunal criminel de Dixinn, le capitaine Moussa Dadis Camara a ouvert une parenthèse sur cet épisode. Il révèle que c’est Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections présidentielles de 2010 dès au premier tour.

« Le deuxième complot ourdi contre moi par le Pr Alpha, Général Sékouba, c’était un empoisonnement, mais ils ont compris que l’empoisonnement allait retarder. Il fallait vite faire pour que je quitte pour trouver quelqu’un qui va organiser les élections. Quand les deux voies ont échoué, ils ont orchestré le 28 septembre 2009 pour me rendre infréquentable, me salir devant la communauté internationale et devant les guinéens. Le but était de donner le pouvoir à Sékouba pour organiser les élections et le transférer à qui il veut. Il l’a d’ailleurs bien fait. Il a organisé les élections ici, des élections de façade quand j’ai quitté.

C’est Cellou Dalein Diallo qui a gagné les élections ici par un coup KO. N’eût été le fait que cet homme (Cellou) est de naissance d’érudit, il y aurait la guerre civile en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité ? Qui va rester éternellement sur terre ? Qu’on vienne embobiner l’esprit des guinéens. Cellou Dalein Diallo est passé par un KO.

Aujourd’hui, il aurait déjà fini son mandat. Mais tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui, c’est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi, Dieu les a mâtés.

Il truque les élections : on donne 43% à Cellou Dalein, on donne 18% au Pr Alpha Condé. C’est pourquoi d’ailleurs Ben Sékou Sylla est mort précipitamment. Ils l’ont tué. On change l’ordre des vainqueurs parce que Alpha Condé avait dit à Sékouba Konaté ce qu’il fallait faire.

L’accord de Ouagadougou était un complot. Ils m’ont écarté. On ramène le troisième à la place du 2ème. Quelle honte !

Empoisonnement de l’eau

Même ici à notre Palais du Peuple, quand on a parlé de l’empoisonnement de l’eau. Quels sont ceux qui ont empoisonné l’eau ? C’est les Sékouba Konaté l’eau pour discréditer Cellou Dalein pour dire que (des gens de son ethnie) ont fait ci et ça. Disons-nous la vérité. Est-ce qu’à l’époque Sekouba avait procédé à une enquête autour de cette affaire ? ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com