Nouvelles inculpations dans le massacre de 2009 : Vers une jonction de procédure?

CONAKRY-Alors que le procès des auteurs présumés des exactions commises au grand stade de Conakry le 28 septembre 2009 se poursuit à Conakry, de nouvelles inculpations ont été enregistrées dans ce dossier.

Suite aux dénonciations faites à la barre par le commandant Toumba Diakité, un des suspects clefs de cette affaire, un juge d’instruction a été commis à l’effet d’interroger les personnes citées.

C’est dans ce cadre que le Colonel Bienvenu Lamah, Commandant de la Gendarmerie régionale de la ville de Conakry a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt. Tout comme lui, d’autres militaires dont le colonel Jean Louis Kpoghomou ont entendus, inculpés puis incarcérés.

Lors de sa comparution dans le procès en cours, le commandant Toumba Diakité avait cité les colonels Lamah et Kpoghomou, respectivement ex directeur et directeur adjoint du camp de Kaléah (au moment de sfaits), comme étant des cerveaux des atrocités de 2009.

Il les a notamment accusés d’avoir recruté et formé une milice au camp Kaléah. Celle-ci est soupçonnée d’avoir joué un rôle déterminent dans le carnage survenu au stade le 28 septembre 2009 dont le bilan provisoire est de 157 morts, une centaine de femmes violées, selon l’ONU.

Face à ces nouvelles inculpations à quel scenario peut-on s’attendre ? « Si des charges suffisantes sont retenues contre les personnes qui ont été inculpées, elles seront renvoyées devant le tribunal et il y aura une jonction de procédure », a confié à Africaguinee.com, une source proche du dossier 28 septembre 2009.

A suivre…

Africaguinee.com