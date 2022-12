La diplomatie guinéenne passée au "scanner" par l’universitaire Issaka Souaré

CONAKRY- L’universitaire guinéen, Dr Issaka K. SOUARÉ vient de publier un ouvrage axé la « diplomatie de la République de Guinée ».

Le livre de 368 pages, réparti en quatre chapitres, a été dédicacé ce samedi 10 décembre 2022 à l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia- Conakry, devant un parterre d’invités.

Il s’agit d’un véritable bréviaire pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la diplomatie guinéenne.

Selon l’auteur, l’ouvrage présente les contextes géopolitiques de la diplomatie guinéenne depuis l'indépendance et porte un regard critique sur les moyens humains et les infrastructures à l'aide desquels elle (la diplomatie) s'est déployée.

Le livre analyse aussi la nature et les facteurs explicatifs des relations bilatérales entre la Guinée et certains pays avec lesquels elle a entretenu des relations particulières.

« L’ouvrage s'intéresse aussi aux actions multilatérales du pays dans le cadre notamment de la CEDEAO, de l'OUA, de l’UA et de l'ONU. Le dernier chapitre porte un regard prospectif sur l'avenir de la diplomatie guinéenne à l'ère du numérique. Il s'appuie sur un solide rappel des théories de relations internationales dans la première partie, et une riche littérature en français et en anglais, y compris des documents officiels », explique l’universitaire.

Dr Issaka K. SOUARÉ est un spécialiste sur des questions de gouvernance, de gestion de conflits et de médiation. La rédaction de ce livre lui a pris dix ans.

"Ce livre est le plus audacieux dans la tentative d'interprétation de la dynamique diplomatique d'un Peuple libre, indépendant, fier, surtout digne…J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans sa rédaction, mais Dieu merci, aujourd'hui tout est bien qui finit bien", soupire M. Souaré.

Pour l’ancien Premier ministre Kabinet Komara, cet ouvrage « exhaustif et complet », vient à point nommé. Selon lui, ce livre met en lumière les fondements historiques, les développements et une vision globale sur les perspectives d'avenir de la Diplomatie guinéenne.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com