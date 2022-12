INTEGRA : Un parc public ouvert à Pita dans le cadre d’un chantier-école avec le soutien financier de l’Union européenne

À travers le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, son Excellence Madame l’Ambassadrice de l’Union européenne en Guinée, Jolita Pons et le Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports ont inauguré, ce jeudi 08 décembre 2022 à Pita, le jardin public Youl situé dans le quartier Hafia. Cette infrastructure a été construite à travers un chantier-école qui a permis de former 592 jeunes dont 477 femmes et 282 migrants de retour dans 19 corps de métier différents.

Mis en œuvre par l’agence Enabel, ces parcours d’intégration sont des dispositifs de renforcement de l’employabilité des jeunes. Ainsi, ces bénéficiaires sont formés pendant 9 mois à différents corps de métier nécessaires pour la réalisation de ce chantier-école, tels que la menuiserie métallique, la plomberie, la maçonnerie, le pavage ou le carrelage.

En plus d’un espace vert d’une superficie de 10 000 m², ce jardin abrite désormais une cafétéria avec quatre terrasses, un restaurant, une aire de jeux de 300 m² et un château d’eau en béton armé d’une capacité de 5000 litres. Il accueille également une bibliothèque municipale, une salle d’exposition, et une salle multimédia permettant à toutes et à tous l’accès à la culture, à la formation, et au numérique. C’est un nouvel espace d’échanges et de rencontres qui a été créé, ouvert aux communautés locales.

Afin d’assurer la bonne gestion de ces infrastructures et leur pérennisation, le programme INTEGRA a prévu la mise en place d’un Conseil d’Administration. 7 prestataires dont 3 bénéficiaires issus du programme INTEGRA seront prochainement recrutés pour rendre compte du bon fonctionnement des infrastructures du Jardin auprès de la Mairie. Ils assureront cette responsabilité en travaillant avec des représentants de la Mairie de Pita.

Cet édifice permettra de créer de nouvelles opportunités d’insertion professionnelle des jeunes de la localité. Formé en pavage dans ce chantier école, XXXX, bénéficiaire du programme INTEGRA, partage son expérience : « A travers le chantier école, j’ai pu apprendre le métier de pavage et développer mes compétences tout en rendant service à ma ville. Je suis très fier d’avoir participé à la construction de ce jardin public pour Pita. »

De son côté l’Ambassadrice de l’Union Européenne, Jolita Pons, s’est réjouie des perspectives que ce jardin offre à la jeunesse de Pita : « Nous savons que le Gouvernement guinéen est fortement concerné par la promotion de l’emploi jeune et par la création d’opportunités économiques, et qu’il en fait une priorité absolue dans sa politique. C’est dans ce sens qu’INTEGRA vient le soutenir en amorçant une nouvelle dynamique dans la création d’emplois et dans le soutien de l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Cette infrastructure en est une autre preuve.»

Le programme INTEGRA contribue à amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

