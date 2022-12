Depuis la prison, Foniké et Ibrahim bisent le silence : "Pourquoi le Cnrd s’oppose à la tenue de notre procès…"

CONAKRY-Incarcérés depuis le 1er août 2022, Oumar Sylla et Ibrahima Diallo ont brisé le silence ce vendredi 09 décembre 2022 depuis la prison. Les deux leaders du Front national pour la défense de la constitution accusent le garde des sceaux appuyé, selon eux par le CNRD d’être opposé à l’organisation de leur procès.

« Depuis le 25 novembre 2022, la 2ème Chambre de Contrôle de l’instruction de la Cour d’Appel de Conakry a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Dixinn prise par le juge d'instruction 22 jours plutôt.

Aucun recours n’ayant été exercé contre l’arrêt de la 2ème Chambre de Contrôle de l'instruction, le dossier de la procédure a été immédiatement retourné par le Parquet Général à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn pour jugement », rappellent les deux activistes.

Oumar Sylla Foniké Mengué et Ibrahima Diallo indiquent que leurs avocats ont, à moult occasions sollicité, auprès du procureur de la République de Dixinn l'ouverture de leur procès. Des sollicitations qui sont restées lettre morte, déplorent-ils, indiquant qu’en dépit des garanties prévues par l’article préliminaire du code de procédure pénal stipulant que tout citoyen en détention a droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable et dans lequel le droit à la défense est garanti, ils sont détenus sur aucune base légale.

"Les informations qui nous parviennent font état de l'opposition du CNRD, la junte militaire, à l'organisation de notre procès. Le Ministre de la justice est celui qui a été instruit par la junte militaire de retarder notre procès voir l'empêcher par tous les moyens possibles, par crainte de nous voir acquitter dans un contexte où nous pouvons inquiéter la nébuleuse CNRD dans sa volonté de confisquer le pouvoir longtemps. Le FNDC étant le fer de lance du combat pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Cette opposition injustifiée et inacceptable de la nébuleuse CNRD, la junte militaire, d'organiser notre procès est la preuve matérielle que nous sommes des prisonniers personnels du Colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte et ses sbires", accusent les deux responsables du FNDC.

Pour eux, la Guinée devient de plus en plus un État de non droit gouverné par la loi du plus fort. Une situation qui risque disent-ils, de compromette les efforts de paix et de stabilité en Guinée en conduisant ainsi notre le vers une destination catastrophique.

"Nous invitons les citoyens pro-démocratie à rester mobilisés et déterminés à l'écoute de la coordination nationale du FNDC pour des actions citoyennes et pacifiques dans le seul but de sauver notre patrie et de préserver les acquis démocratiques chèrement conquis au prix du sang des vaillants combattants de la liberté et la démocratie", ont-ils lancé dans une déclaration conjointe publiée ce vendredi 09 décembre 2022.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28