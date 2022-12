Guinée : la société Sycamore pose la première pierre des travaux de construction de son usine….

C’est un pas important qui vient d’être franchi par la Société Sycamore Mine de Guinée S.A dans le cadre du développement de ses activités. Ce mercredi 07 décembre 2022, elle a procédé au lancement des travaux de terrassement de son usine.

Le lancement officiel des travaux a eu lieu dans la sous-préfecture de Kiniero, préfecture de Kouroussa, en Haute Guinée. Cette cérémonie grandiose a connu une forte mobilisation des autorités administrative régionale, préfectorale, sous-préfectorale. Les autorités communales, les citoyens, la notabilité, les différentes couches socioprofessionnelles, ne se sont pas faits conter l’évènement.

Ensemble, dans une symbiose, ils ont donné une empreinte particulière à cette cérémonie de lancement des travaux de terrassement pour la construction de l’usine de Sycamore à Kiniero. Cerise sur le gâteau, les responsables de cette société minière, ont distribué un important lot des kits scolaires aux différents établissements d’enseignement scolaires. Ceci n’est d’ailleurs pas une première. Robert Bob Godbout, Directeur Général de Sycamore Mine de Guinée, explique la portée de cet évènement.

"Permettez-moi en tant que Directeur Général de Sycamore Mine de Guinée, et vice-président des opérations Robex ainsi qu’au nom de la haute Direction, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable moment de travail à cette présente cérémonie de lancement des travaux de terrassement qui rendent visible les travaux de construction de l’usine après des mois de travaux sur les sites. Et, surtout fêtons la remise des kits scolaires aux élèves des classes de première année de Kiniero, Balan et Farabalan qui représentent l’avenir de la Guinée.

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des travaux de l’Usine. Je tiens à souligner que l’aboutissement tout cela est synonyme d’efforts et de franche collaboration entre l’État, l’administration, le bon voisinage, l’apport technique de l’équipe du ministère des mines et de la géologie et les autres départements », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Chers invités, permettez-moi de vous dire que la mine de Sycamore, sera une mine école pour préparer l’avenir, elle sera la plus guinéenne des mines de la Guinée. Ensemble, nous acceptons de faire partie de cette réussite, ensemble fournissons des efforts pour nous donner les moyens de nos ambitions, ensemble évitons le facile, comprenons le sens du travail dans la bonne santé et dans la bonne cohabitation. Et souhaitons longue vie à notre mine à tous", a lancé Robert Bob Godbout.

Oumar Farouk Traoré, Directeur chargé des Affaires Publiques et Communautaires de Sycamore Mine de Guinée a quant à lui, évoqué le bienfondé de cette cérémonie.

"La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de terrassement pour la construction de l'usine de Sycamore à Kiniero, ainsi que la remise des kits scolaires aux élèves des classes de première année de Kiniero, Balan et Farabalan. Chères autorités, vos présences ici à nos côtés, et ce en dépit de vos agendas chargés, sont des témoignages éloquents de votre volonté de nous accompagner dans la réussite de notre projet minier.

Je voudrais exprimer les salutations chaleureuses de la Direction de Sycamore qui se réjouit du démarrage des travaux de terrassement de l'usine si importante et tant attendue par la population. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est donc une grande fierté et un réel plaisir pour Sycamore de procéder au lancement des travaux de terrassement de son Usine. Ces travaux ont commencé il y a des mois par la préparation du terrain et des sites ainsi que l'immense travail réalisé par nos équipes et nos sous-traitants en particulier dans des ordinateurs un peu partout dans le monde", a indiqué M. Traoré.

Poursuivant, il est revenu en détails sur la composition des kits offerts aux élèves de cette localité. « Ce don que nous avons l'honneur de remettre aux différents bénéficiaires est composé de : sacs d'écoliers, des ardoises, des livres syllaber, des craies, des bâtonniers et des trousseaux. Ces kits simples et modestes seront répartis comme suit : Kiniero centre 1 :101 bénéficiaires dont 43 filles, Kiniero centre 2 : 59 dont 21 filles et Kiniero Franco Arabe :205 dont 83 filles. Balan, enseignement général :84 dont 39 filles, Balan Franco Arabe :67 dont 26 filles, Groupe Scolaire Grand Foyer :23 dont 11 filles, Fada Balan : 23 dont 11 filles. L’effectif des bénéficiaires est de 568 dont 234 filles. Ce geste comme d'autres fait par le passé par notre entreprise, vient alléger les charges des parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire", a-t-il précisé.

Le Directeur chargé des Affaires Publiques et Communautaires de Sycamore Mine de Guinée se dit satisfait de l'accueil et de l'hospitalité renouvelés. Il a exprimé la gratitude de la Société à la communauté de Kiniero.

"Chers populations, au nom de la Direction Générale, trouvez l'expression de notre profonde satisfaction pour l'accueil et l'hospitalité renouvelés, nous voudrions ici que vous preniez ce cadeau symbolique qui est l'expression de notre bonne foi. Dans les années à venir, nous comptons faire beaucoup mieux. Je ne saurai terminer cette allocution sans louer les efforts de Sycomore qui ne cesse d'œuvrer en faveur des communautés riveraines de son projet, parmi lesquels nous pouvons citer:

L'accompagnement des groupements des femmes de Kiniero pour la réalisation d'un jardin communautaire dont les travaux sont en cours,

La Mise en place d’une base de données des compétences, le programme de formation de plus deux milles orpailleurs en agrobusiness, dont le démarrage est prévu pour le mois de janvier 2023.

Ces mêmes remerciements vont à l'endroit des autorités locales ainsi qu'aux populations de Kiniero et environnants pour leurs mobilisations malgré le contexte difficile. Qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude", a lancé M. Traoré.

Très ému par ce don de kits scolaires octroyés à la communauté de Kiniero, Youssouf Keita, le directeur sous-préfectoral de l'Education (DSE) a remercié l’entreprise Sycomore. Il a précisé que cette société minière n’est pas à son premier geste.

"Cet autre cadeau comme par le passé vient alléger la charge de nos différentes familles en cette rentrée scolaire. Nous vous assurons de notre profonde gratitude dans l'accompagnement sans cesse que vous nous apportez. Et nous vous rassurons de l’utilisation correcte et saine de ces kits scolaires", a formulé ce responsable de l’éducation.

Prenant la parole au nom des autorités administratives, le Gouverneur de la région administrative de Kankan, le général à la retraite Aboubacar Sidiki Diakité, a réaffirmé le soutien du Gouvernement de la transition pour accompagner cette entreprise minière. Dans son discours, il a invité la communauté de la sous-préfecture de Kiniero à cultiver l'esprit de paix et de cohésion sociale.

" Nous sommes contents de la pose de la première pierre de cette usine de la société Sycomore, elle va permettre d'embaucher plusieurs jeunes de cette communauté et financer des projets communautaires. Donc, nous demandons humblement à la population de Kiniero de cultiver l'esprit de paix et de cohésion afin de protéger cette entreprise pour mieux bénéficier de ses avantages", a invité le Gouverneur de Kankan.

De nombreux citoyens venus pour la circonstance, n’ont pas manqué d’exprimer leurs sentiments de satisfaction suite au lancement des travaux de terrassement pour la construction de l'usine de Sycamore à Kiniero. La cérémonie lancement des travaux de construction de l'usine de Sycomore Mine Guinée S.A a été clôturée par une lecture du Saint coran, des prières et des bénédictions.

De retour de Kiniero, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com