Conakry : Orange Finances Mobiles signe un partenariat avec la société Top Guinée

CONAKRY-Orange Finances Mobile Guinée a signé ce jeudi 8 décembre 2022, un partenariat avec la Société Top Guinée. Suite à la signature de ce partenariat, les clients de Top Guinée pourront acheter désormais des motos, des pièces de rechange ainsi que d'autres accessoires via le service Paiement Marchand d'Orange Finances Mobile Guinée.

« C'est une première en Guinée qu'une société de mobile money et une société de vente de moto, signent un tel partenariat. Orange Money qui fête ses dix ans cette année est leader dans son domaine. Cette signature témoigne aussi notre volonté de démocratiser le mode de payement en Guinée », a rappelé Amadou Tidjane Barry, responsable de recrutement marchand à Orange Money.

En 10 ans d'activités en Guinée, Orange Finances Mobiles Guinée s'est toujours donné pour ambition d'apporter les services financiers mobiles à chaque Guinéen pour réduire la circulation du cash, accompagner les entreprises dans la digitalisation des moyens de paiement et la sécurisation de leurs recettes.

En Guinée, plus de 300 partenaires utilisent les solutions Orange Money de paiement marchand et de paiement de masse, dont les entreprises privées, l'État, les ONG et institutions internationales.

Le service Orange Money permet aux populations guinéennes d'accéder aux services financiers de manière instantanée, sécurisée et fiable via leurs téléphones mobiles partout en Guinée.

Il est aujourd'hui plus qu'un simple porte-monnaie électronique, car en plus d'être une solution de paiement pour les particuliers et les entreprises, le service Orange Money permet de réaliser des transferts d'argent au niveau national et international.

Les utilisateurs peuvent faire des opérations depuis leurs comptes chez les banques partenaires, et pourront bientôt profiter des épargnes et du crédit en partenariat avec des institutions financières.

La signature de ce partenariat, permettra aux clients des deux partenaires de faciliter leur paiement et limiter la circulation du cash. Les clients de Top Guinée TVS peuvent faire leurs achats via par OrangeMoney avec leurs téléphones.

« Aujourd'hui, tout le monde à un compte OrangeMoney. Et les gens aiment payer dans la discrétion et dans la sécurité. Avec ton compte payement marchand, tu payes et tu n'as aucun frais à supporter », a expliqué Amadou Tidiane Barry.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com