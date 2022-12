Conakry : Orange et la Coopération Allemande inaugurent le 13ème Orange Digital Center…

CONAKRY- Dans le but de former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité, Orange Guinée et la Coopération Allemande ont procédé ce mercredi 07 décembre à l'inauguration du 13ème Orange Digital Center, un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation.

Cette cérémonie solennelle et historique a connu la présence de hautes autorités politiques et académiques guinéennes, dont le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique, Ousmane Gaoual Diallo, le ministre de L'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Colonel Ibrahima Sory Bangoura, des représentants de l'ambassade de l’Allemagne en Guinée, des membres de la Direction et de la Présidence du conseil d’Administration d'Orange Guinée et des représentants du Comité de Direction d'Orange Afrique et Moyen Orient.

Après la Tunisie, le Sénégal, l'Ethiopie, le Mali, la Côte d'ivoire, le Cameroun, l'Egypte, la Jordanie, Madagascar, le Maroc, le Libéria et le Botswana, c'est en Guinée, que le 13ème Orange Digital Center d'Afrique et du Moyen-Orient est inaugurée.

D'une superficie de 600 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire, un accélérateur de start-up Orange Fab, ainsi qu'Orange Ventures Middle East and Africa (le fonds d'investissement du Groupe Orange qui investit dans les startups les plus prometteuses de l'Orange Digital Center)

L'ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique dont 90% sont pratiques, à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d'expériences et d'expertises d'un pays à l'autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l'entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

Lancé officiellement ce 07 décembre 2022, l'Orange Digital Center de la Guinée est déjà opérationnel pour accueillir plusieurs formations et événements numériques. De plus, Orange Guinée, en partenariat avec les universités, va former gratuitement les étudiants et déployer dans certaines universités des Orange Digital Center Clubs, extensions de l'Orange Digital Center, dans les régions. Ceci vise ainsi à compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l'accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.

Orange et la Coopération Allemande travaillent ensemble dans le cadre d'un partenariat de développement du "programme develloPPP" que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L'objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes et l'accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles -tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays.

Cette initiative s'inscrit pleinement au cœur de l’engagement d'Orange comme opérateur responsable et répond aux 6 objectifs, de développement durable suivants (ODD 4), une éducation de qualité, (ODD 5) l'égalité entre les sexes, (ODD8) un travail décent et une croissance économique, (ODD 9) industrie, innovation et infrastructures (ODD 10) inégalités réduites et (ODD17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

Alioune Ndiaye, Président du Conseil d'Administration d'Orange Afrique et Moyen- Orient, a souligné toute sa fierté de procéder à l’inauguration de cet espace de formation lié au numérique.

" C'est un honneur pour moi d'inaugurer notre 13e Orange Digital Center aujourd'hui en Guinée, qui fait partie d'un réseau de 32 Orange Digital Centers qui seront déployés non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe d'ici 2023. L'objectif est de démocratiser l'accès au numérique pour les jeunes diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières compétences technologiques pour renforcer leur employabilité, et les préparer aux emplois de demain" a-t-il déclaré.

Frank Lütje, Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République de la Guinée estime quant à lui, que le futur de la Guinée, c'est la jeunesse -et le numérique est le futur du monde. « Cette initiative vise à renforcer l'accès des jeunes au marché du travail ainsi qu'à l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent contribuer pleinement à un meilleur futur pour leurs générations et la Guinée dans son ensemble » a-t-il indiqué.

Pour le Directeur Général d'Orange Guinée, il est important pour leur société de faire en sorte que les jeunes soient non seulement compétitifs sur le marché de l'emploi, mais qu'ils puissent également trouver les ressources nécessaires pour se former aux nouvelles technologies, entreprendre et à leur tour créer de remploi.

« Orange Digital Center est un des éléments de réponse inscrit dans la stratégie du groupe Orange, pour permettre aux jeunes de faire face à ce besoin. Il s'agit d'un écosystème unique dédié au développement des compétences numériques et à l'innovation. C'est un espace de vie, de réflexion pour des projets qui sont amenés à grandir et permettre d’aller le plus loin possible", a martelé Ousmane Boly Traoré.

Cette initiative d’Orange Guinée s’inscrit en droite ligne avec la politique du Gouvernement, a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Postes, Télécommunications et de l’économie Numérique.

« Le gouvernement a procédé, à travers le département que j’ai l’honneur de diriger, à l’évaluation des cadres de la fonction publique sur les compétences du numérique. Nous sommes donc conscients de l’impact du digital dans la croissance de notre pays. D’où cette initiative qui nous permettra d’offrir des formations ciblées pour accroitre les compétences de nos fonctionnaires. La digitalisation de l’Etat a été également élevée au niveau des priorités nationales par le chef de l’Etat.

Je suis donc ravi que la société Orange Guinée, au-delà d’être un contributeur assidu, s’aligne en droite ligne sur cette politique que le Gouvernement est en train de promouvoir. Je ne saurais donc terminer sans remercier Orange pour son opiniâtreté et sa volonté de donner plus d’opportunité aux jeunes de ce pays pour être présent dans la compétition de demain. Nous espérons que ce projet va s’étendre sur l’ensemble du pays » a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

