Retour des civils au Pouvoir en Guinée : Mory Condé fait une promesse…

CONAKRY-Désormais en Guinée, c’est le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation qui a la charge d’organiser toutes les élections (communales, législatives, présidentielle) et référendaires.

Cette décision des nouvelles autorités résulte de la dissolution de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), suite au coup d’Etat du 05 septembre 2021.

Ces dix dernières années, la question du fichier électoral a été une véritable pomme de discorde entre les acteurs en compétition lors des élections. Dès lors une question se pose : Comment mettre fin aux sempiternels quiproquos liés au fichier ?

En amont de l’organisation des prochaines élections, Mory Condé a dévoilé son plan pour dénouer le nœud des querelles entre la classe politique et les gouvernants avant l’arrivée des militaires au pouvoir le 5 septembre 2021.

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation donne des garanties « solides » aux prochains candidats aux futures élections, promettant un fichier électoral qui sera exempt de toute contestation.

« Au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, tous les acteurs politiques, sociaux, les corps consulaires et les différents corps constitués, avaient unanimement fustigé le fait que notre pays ait connu plusieurs actes de violences de 2010 à 2021, à cause du fichier électoral qui a été toujours contesté. Et, nous avons vu que dans la sous-région, plusieurs pays comme -Nigéria, Côte d’Ivoire, Sénégal, même au Mali qui est sous une transition-, se sont dotés d’un système d’état civil », a fait observer Mory Condé.

En Guinée, le recensement administratif à vocation d’état civil, aura l’avantage de doter le pays d’un fichier propre. « Ce recensement, permettra à notre pays d’avoir un fichier électoral qui sera exempt de toute contestation. Ce qui éviterait des manifestations futiles pour les futurs gouvernants du pays », a promis le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Nous y reviendrons !

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com