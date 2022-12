Orange et la Coopération Allemande inaugurent en Guinée, le 13ème Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient, pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité

Orange et la Coopération Allemande inaugurent ce jour à Conakry, le 13ème Orange Digital Center, un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation, en présence de hautes autorités politiques et académiques guinéennes, des représentants de l’Allemagne en Guinée Conakry, des membres de la Direction et de la Présidence du conseil d’Orange Guinée et des représentants du Comité de Direction d’Orange Afrique et Moyen Orient.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Egypte, la Jordanie, Madagascar, le Maroc, le Libéria et le Botswana, c’est en Guinée, que le 13ème Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient est inauguré.

D’une superficie de 600 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire, un accélérateur de start-up Orange Fab, ainsi qu’Orange Ventures Middle East and Africa (le fonds d'investissement du Groupe Orange qui investit dans les startups les plus prometteuses de l’Orange Digital Center).

L’ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique dont 90% sont pratiques, à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

Lancé officiellement ce jour, l’Orange Digital Center de la Guinée est déjà opérationnel pour accueillir plusieurs formations et événements numériques. De plus, Orange Guinée, en partenariat avec les universités, va former gratuitement les étudiants et déployer dans certaines universités des Orange Digital Center Clubs, extensions de l’Orange Digital Center dans les régions. Ceci vise ainsi à compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.

Orange et la Coopération Allemande travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement du « programme develoPPP », que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes — et l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles — tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays.

Cette initiative s'inscrit pleinement au cœur de notre engagement d’opérateur responsable et répond aux 6 objectifs de développement durable suivants : (ODD 4) une éducation de qualité, (ODD 5) l’égalité entre les sexes, (ODD 8) un travail décent et une croissance économique, (ODD 9) industrie, innovation et infrastructures, (ODD 10) inégalités réduites et (ODD 17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

Alioune Ndiaye, Président du Conseil d’Administration d’Orange Afrique et Moyen- Orient, indique : « C’est un honneur pour moi d’inaugurer notre 13e Orange Digital Center aujourd’hui en Guinée, qui fait partie d’un réseau de 32 Orange Digital Centers qui seront déployés non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe d’ici 2023. L’objectif est de démocratiser l’accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières compétences technologiques pour renforcer leur employabilité, et les préparer aux emplois de demain. »

Frank Lütje, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République fédérale d´Allemagne en République de la Guinée constate : « Le futur de la Guinée, c’est la jeunesse – et le numérique est le futur du monde. Cette initiative vise à renforcer l’accès des jeunes au marché du travail ainsi qu’à l’entreprenariat afin qu’ils puissent contribuer pleinement à un meilleur futur pour leurs générations et la Guinée dans son ensemble. »

Ousmane Boly Traoré, Directeur Général d’Orange Guinée déclare : « Il est important pour nous de faire en sorte que les jeunes soient non seulement compétitifs sur le marché de l’emploi, mais qu’ils puissent également trouver les ressources nécessaires pour se former aux nouvelles technologies, entreprendre et à leur tour, créer de l’emploi. Orange Digital Center est un des éléments de réponse inscrit dans la stratégie du groupe Orange, pour permettre aux jeunes de faire face à ce besoin. Il s’agit d’un écosystème unique dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation. C’est un espace de vie, de réflexion pour des projets qui sont amenés à grandir et aller le plus loin possible. »

A propos d’Orange Guinée

Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel et est présente en Guinée depuis en novembre 2007. Elle compte plus de 460 employés et près de 9 millions d’abonnés lui font confiance. Orange Guinée est leader du secteur des Télécommunications avec le réseau le plus large – Conakry en 4G+, et l’ensemble des capitales régionales sont couvertes par la 4G, et toutes les sous-préfectures sont aujourd’hui couvertes par la 3G. L’opérateur fait travailler indirectement des centaines de milliers de guinéens dans la Distribution de ses produits et services, la prestation de services divers et le développement de son Réseau téléphonique. Orange Guinée participe au développement économique et humain de la Guinée par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations guinéennes grâce entre autres à son Programme Citoyen traduit par ses actions sociétales évaluées en impact direct a des millions d’euros.

A propos d’Orange Afrique et Moyen Orient (OMEA)

A propos d’Orange (Groupe)

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

À propos de GIZ et de develoPPP

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale opérant dans le monde entier. Elle met en œuvre les programmes de coopération internationale pour le développement durable du Gouvernement allemand. La GIZ aide les personnes et les sociétés à façonner leur propre avenir et à améliorer leurs conditions de vie. www.giz.de/en

Avec develoPPP, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) encourage l’engagement du secteur privé lorsque les opportunités d’affaires et les objectifs de développement durable convergent. À cette fin, le BMZ fournit un appui financier et technique aux entreprises qui investissent dans les pays en voie de développement et émergents. La GIZ agit comme l'un des deux partenaires officiels qui mettent en œuvre le programme pour le compte du BMZ. www.developpp.de

Contacts Presse :

§ Orange Guinée

Zouliath Bérangère Quenum, zouliathberangere.quenum@orange-sonatel.com

§ Orange Afrique et Moyen Orient

Khadija Komara, khadija.komara@orange.com, +33 6 76 45 96 18

Anita Oyono, anita.oyono@orange.com, +33 6 75 02 03 79

§ GIZ Guinée

Katharine Thayer, katie.thayer@giz.de, + 224 61 217738

§ GIZ Allemagne