Mali : Un élu frôle le pire à Dougountounni…

MALI-Un élu communal a frôlé le pire ce mardi 06 décembre 2022 à Dougountounni, une commune rurale située dans préfecture de Mali, en Moyenne Guinée

Ibrahima Tanou Diallo, conseiller communal, était sur sa moto quand un connu a ouvert le feu sur lui. Après sa chute, le malfrat a ensuite pris sa moto de marque TVS et une modique somme qu’il avait dans son sac, avant de prendre la fuite. Évacué d’urgence à l’hôpital régional de Labé, il a été sauvé grâce à l’intervention des médecins.

C’est aux environs de 12 heures que ce conseiller communal de Dougountounni a été attaqué lorsqu’il quittait le chef-lieu de la commune rurale pour rentrer dans son village. Alité à l'hôpital régional de Labé, le quinquagénaire revient sur les faits.

« J'ai quitté chez moi à Doghnol Gorôdjai le matin pour aller dans notre Sous-préfecture Dougountounni. Vers 12 heures lorsque je rentrais, dès après le pont de Dokaara, après le virage, j'ai reçu un coup de fusil au côté droit des poumons, j'avais une moto TVS 150 de couleur noir et un sac contenant un petit téléphone et 1. 250.000 Gnf. Il a pris la moto, l'argent et s'est enfui.

Lorsqu'il a tiré sur moi, il m'avait drainé dans la brousse avant de prendre mes biens, quand je me suis retrouvé j'ai fait un effort pour venir vers la route. C'est là qu'un de mes beaux-frères m’a trouvé pour m’envoyer au centre de santé de la localité », explique Ibrahima Tanou Diallo père de 9 enfants

Le conseiller a été évacué d'urgence vers l'hôpital régional de Labé grâce au concours du maire et des sages de la sous-préfecture. Dr Faran Kourouma du service de la chirurgie, qui a reçu le patient, indique que son pronostic vital n’est pas en danger.

« Hier, nous avons reçu ce patient dans les bandes de 22 heures, venant de Mali. Il serait blessé par arme à feu. On l’a reçu dans un état critique. Une fois à l'hôpital, l'équipe s'est réunie, on a pu l'opérer la nuit, ce matin il se porte bien », explique le médecin.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com