Magouilles dans l'obtention des Cartes biométriques: l'Agence de lutte contre la corruption menace de sévir…

CONAKRY-Des cas de grosses magouilles ont été signalées par des candidats pour l'obtention des documents administratifs, notamment les cartes, et les extraits de naissance biométriques.

Face à cette situation, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la Bonne Gouvernance ANLC-PBG, a menacé de sévir contre les fonctionnaires indélicats qui se livrent à cette pratique.

« L'ANLC-PBG a été informée que certains agents des services publics réclament des frais supplémentaires pour l'obtention des documents administratifs notamment les cartes d'identités nationales biométriques. L'ANLC-PBG tient à rappeler que le prix officiel de l'extrait de naissance et de la carte biométriques est fixé par le gouvernement à cent-soixante mille francs guinéens (160 000 GNF)», précise l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance.

Mesures fortes

L'agence anti-corruption en Guinée martèle que ses agents seront déployés dans les communes de Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays dans les jours, semaines et mois à venir pour constater, identifier et répertorier tout agent public et/ou tout individu se livrant à des faits de corruption ou infractions assimilées dans la délivrance desdits documents.

«L'ANLC-PBG tient à notifier que ces faits sont prévus et punis par la loi L/2017/041/AN du 04 juillet 2017 portant Prévention, Détection et Répression de la corruption et infractions assimilées et par les dispositions des articles 771 et suivants du code pénal.A cet effet, tout individu qui sera appréhendé s'expose à des poursuites judiciaires conformément à la loi en vigueur», a averti L'ANLC-PBG.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com