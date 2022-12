Chalco Guinea Company gagne le prix de la meilleure société minière en termes de la responsabilité sociétale envers les communautés impactées en Guinée pour l’année 2022

Le 2 Décembre 2022, la Cérémonie de remise des prix des 50 entreprises les plus performantes de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest s’est déroulée à Conakry lors de laquelle Chalco Guinea Company a gagné le prix de la meilleure société minière en termes de la responsabilité sociétale envers les communautés impactées pour l’année 2022.

Chinalco est une société pionnière du domaine des métaux non-ferreux dans monde entier. Sa filiale Chalco Guinea Company, reste engagée dans son idée d’investissement « construire un projet en développant une zone », dans la construction et l’exploitation de son Projet Boffa, en respectant strictement la Convention minière et d’autres lois et règlements guinéens en vigueur, en soutenant le développement local et en améliorant les conditions de vie de l’habitation locale, tout en assumant sa responsabilité sociétale. Depuis le démarrage du Projet en 2018, Chalco Guinea Company a payé à l’Etat guinéen des taxes d’environ 130 millions de dollars.

Surtout en 2022, suite au changement politique et à la situation sanitaire, l’économie guinéenne a subi des troubles à plusieurs niveaux et le taux d’employabilité a considérablement baissé. Pour favoriser le développement de l’économie de la Guinée et le bien-être des guinéens, Chalco Guinea Company s’est investi davantage dans le paiement du Fonds de développement local et des taxes superficiaires, coûtant 300 mille dollars, et a compensé aux habitants impactés environ 7,3 millions de dollars. Par ailleurs, elle a construit des routes et stade de football, fait des forages d’eau, renouvelé des écoles et mosquées, et a fait plusieurs dons lors des différentes fêtes.

En plus de tous ces accomplissements, la société a formé 5300 guinéens au total depuis le démarrage du projet. Actuellement, les travailleurs guinéens représentent 75% de l’effectif total des employés de la société, parmi lesquels, 95% proviennent des communautés impactées, ce qui a largement augmenté le taux d’employabilité locale.

L’évaluation des prix des 50 entreprises les plus performantes de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest a été réalisée par l’organisation COPE GUINEE, soutenue et contrôlée par le Ministère des Mines et de la Géologie, dont le but est de promouvoir le contenu local et les bonnes expériences de gestion des sociétés guinéennes.

Beaucoup d’organisations et sociétés connues de l’Afrique de l’Ouest ont participé à cette Cérémonie, telles que la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire-CGE-CI, le Mouvement des Entreprises du Sénégal-MEDS, etc. L’Etat guinéen, à travers son représentant, le président de la Chambre de commerce a apprécié les immenses contributions de Chalco Guinea Company au développement local lors de la Cérémonie.