Réflexion sur les politiques migratoires : La contribution de Cellou Dalein Diallo saluée par la Fondation Friedrich Naumann

Le 14 novembre dernier, l’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo a eu des entretiens de haut niveau avec une délégation de personnalités européennes, comprenant des parlementaires, des chercheurs, des journalistes et des élus, en mission au Sénégal.

Les échanges qui ont eu lieu à la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) à Dakar, ont porté essentiellement sur la migration et les politiques migratoires en Europe et en Afrique de l’Ouest.

Dans ses analyses, le vice-président de l’Internationale Libéral, a pointé les facteurs qui sont à l’origine des départs massifs des jeunes pour l’Europe et l’Amérique du Nord. Il avait égrené une kyrielle de facteurs qui, selon lui, favorisent la migration irrégulière vers ces deux continents.

Il s’agit entre autres de la pauvreté rurale aggravée par l’échec des politiques de développement rural, le chômage urbain provoqué par l’insuffisance des investissements notamment dans le secteur industriel, l’absence de démocratie, la restriction des libertés fondamentales et les violations récurrentes des droits humains.

L’apport de l’ancien Premier ministre guinéen à cette réflexion portant sur une des problématiques les plus préoccupantes de nos jours, a été hautement salué. Comme en témoigne la lettre de remerciements que Joachim Holden, Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, lui a adressé, en signe de reconnaissance.

« La mission sur la migration et les politiques migratoires en Europe et en Afrique de l’Ouest, effectuée au Sénégal par une délégation d'hommes politiques, de journalistes et de chercheurs venant de différents pays d’Europe, aura connu un succès éclatant.

Votre implication personnelle et celle de vos proches collaborateurs ont beaucoup contribué à la réussite de la mission.

Il convient de noter que le panel d'échange de haut niveau sur la situation politique en Guinée, cause profonde des flux migratoires à partir de la Guinée, a été un des temps forts du programme.

Il m'est agréable, au nom de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et de tous les membres de la délégation, de vous remercier et de vous exprimer notre profonde gratitude et nos sentiments de reconnaissance.

Cette mission a été un moment de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les autorités étatiques en charge des questions migratoires, les parlementaires, les représentants d'organisations internationales et des acteurs de la société civile sénégalaise.

En vous renouvelant nos sincères et chaleureux remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, cher Cellou, l'hommage l'expression de mes salutations distinguées », lit-on sur la note consultée par votre quotidien en ligne.

