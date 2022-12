Urgent-Procès 28 septembre 2009: Dadis Camara appelé à la barre…

CONAKRY-Il était Président l’époque des faits. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été appelé à la barre du tribunal Criminel de Dixinn, ce lundi 5 décembre 2022, pour répondre dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

Dans cette affaire il est accusé de « Meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

A la dernière minute, l’audience a été renvoyée pour des raisons que nous développerons dans nos prochains articles.

A suivre…

