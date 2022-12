Guinée : Dadis Camara malade ou une stratégie de la défense?

CONAKRY-Invité à la barre pour livrer sa version dans la commission des infractions au grand stade de Conakry en septembre 2009, l’ex président Moussa Dadis Camara n’a finalement pas fait de déposition, ce lundi 05 décembre. Il a invoqué des ennuis de santé.

« Je veux vous dire monsieur le président, avec tout le respect que j’ai pour votre auguste tribunal, j’en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin chef de la garde pénitentiaire, depuis un très bon moment, je souffre. J’en ai déjà informé les avocats (…) Mais en toute sincérité, je ne me sens pas bien », a déclaré Dadis Camara qui a fini par convaincre le juge du tribunal criminel de Dixinn pour obtenir un renvoi de sa comparution au 12 décembre.

Si le président du Tribunal criminel de Dixinn a accédé à la demande de l’ex de la junte, Ibrahima Sory 2 Tounkara a tout de même précisé que sa juridiction « n’a pas reçu de dossier médical concernant Dadis Camara ».

Alors question : Dadis Camara est-il aussi souffrant au point qu’il ne soit pas en mesure de faire face aux questions des juges et autres parties au procès ? « Pas sûr », selon des informations recueillies auprès de nos sources. Au contraire nous apprend-on, il s’agit d’une stratégie défensive.

« Dadis ne voulait pas être à la barre à ce stade du procès. La stratégie était qu’il passe en dernière position après avoir écouté les autres accusés au procès. C’est ce que le tribunal a compris et a décidé finalement de l’appeler aujourd’hui. Il avait placé le même argument il y a de cela trois semaines, maintenant qu’il a été appelé, il a avancé le même prétexte. C’est pourquoi il lui a été donné une semaine en attendant sa rémission pour revenir à la barre », nous a confié une source au niveau de la maison centrale de Conakry.

Malgré l’argument de maladie avancé par l’accusé pour ne passer aujourd’hui, le tribunal n’a pas appelé un autre accusé à la barre pour faire sa déposition. Pourtant, Dadis Camara n’est pas le dernier sur la liste. Il en reste d’autres dans le box des accusés.

Interrogé par Africaguinee.com, maitre Pépé Antoine Lamah a martelé que la défense n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter. « Ce ne sont pas les avocats du président Moussa Dadis qui doivent comparaitre, c'est le président lui-même. Si lui il estime que physiquement, mentalement ou pour de soucis de santé il ne peut pas tenir, c'est son droit le plus absolu. Ce ne sont pas les avocats qui vont prendre la parole pour livrer leur part de vérité au tribunal, ce ne sont pas eux qui vont répondre au tribunal encore moins le ministère public et les autres parties. Les gens racontent des affabulations", martèle Me Lamah.

Tabou sur sa maladie…

Interrogé par le président du tribunal sur la nature de sa maladie, Moussa Dadis Camara a tâtonné, invoquant un palu qui l’a fatigué avant de se rétracter sur la suite. Sa défense garde aussi soigneusement le tabou sur la maladie dont il souffre.

"Je n'ai jamais encouragé le président Moussa Dadis Camara à inventer quoi que ce soit pour ne pas parler aujourd'hui. Son état de santé, depuis plusieurs semaines il ne cesse de nous en parler, en essayant de nous dire qu'il ne sent pas bien et qu'il n'est pas en forme. Nous pensions que jusqu'à date que les choses allaient s'améliorer pour sa santé, mais aller jusqu'à dire que c'est une invention de la défense, je suis choqué ", réagit Maître Antoine Pépé Lamah.

