Délocalisation du dialogue : "C'est inacceptable et non négociable...", dixit Dr Faya

CONAKRY-Lors du Sommet de la Cedeao (communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) tenu ce 04 décembre à Abuja, les Chefs d’Etat ont demandé aux autorités de la transition guinéenne, de mener un dialogue inclusif, quitte à le délocaliser dans une capitale d’un des Etats de la sous-région.

Interrogé par Africaguinee.com sur cette recommandation, Dr Faya Milimouno, leader du bloc libéral, a indiqué que rien ne justifie à ce stade une délocalisation du dialogue déjà en cours en Guinée.

« Rien ne peut justifier qu’on dise que le dialogue n’est pas possible en Guinée. Le processus de dialogue a été lancé. Il y a eu des efforts pendant des mois pour que tout le monde accepte de venir autour de la table. Il n’a jamais été question que quelqu’un soit exclu », a indiqué M. Milimouno.

Si les leaders ouest-africains ont recommandé la délocalisation, si nécessaire, du dialogue dans une capitale d’un des pays de la Cedeao, c’est en partie à cause des leaders politiques en « exil ». Notamment les anciens Premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré dont la sécurité ne serait pas totalement garantie. Une éventualité jugée inacceptable et inenvisageable par M. Milimouno.

« Comment est-ce qu’on peut conclure qu'il ne soit pas possible de faire le dialogue en Guinée ? On ne peut pas en ce qui nous concerne, même penser que qu’on puisse envisager transférer le dialogue inter-guinéen en dehors du pays. Ce sera inacceptable et non négociable. Donc, s’il est question qu’un acteur quelconque ait été empêché de participer au cadre de dialogue, on peut comprendre.

Ou bien la CEDEAO doit être un peu plus explicite, est-ce que ça veut dire que monsieur Turay endosse les préalables posés par le trio, qui consiste entre autres, à interférer avec la procédure judiciaire pour consacrer l’impunité dans le pays.

Je pense que, contrairement à ce qui s’est passé en 2008, 2009 et 2010, cette fois, il faut que la Guinée soit dans la sérénité, qu’elle se fasse respecter parce qu’il n’y a aujourd’hui, aucune raison qui puisse permettre que le dialogue ne puisse pas se tenir en Guinée », a martelé M. Milimouno.

Nous y reviendrons !

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com