Dadis Camara à la barre : « Je souffre… »

CONAKRY- C’est l’un des moments les plus attendus dans le procès en cours des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009. La comparution de Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte au moment des faits. L'ex chef de la junte de 2008 a été appelé à la barre du tribunal criminel de Dixinn, ce lundi 05 décembre 2022, pour livrer sa livrer sa part de vérité.

Une fois devant le Juge Ibrahima Sory 2 Tounkara, l’ancien chef de l’Etat a déclaré qu’il souffre depuis un bon moment. Ne se sentant pas en forme pour faire sa déposition, il a suggéré qu’on lui donne le temps. Extrait de ses échanges avec le président du tribunal qui a décidé de renvoyer l’affaire au 12 décembre prochain.

MOUSSA DADIS CAMARA : Monsieur le président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails, je suis un officier du chef d’état-major, nous sommes faits pour la guerre, nous sommes faits pour la prison. Donc, mon état de santé (…)

Président du tribunal : Je voulais savoir d’abord si vous voulez parlé assis ou débout ?

Je veux vous dire, monsieur le président, avec tout le respect que j’ai pour votre auguste tribunal, j’en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin chef de la garde pénitentiaire, depuis un très bon moment, je souffre. J’en ai déjà informé les avocats. Sauf pour votre respect, si effectivement vous m’obligez, monsieur le président, je ne suis pas au-dessus de la loi, si vous m’obligez, je pourrai essayer d’être à votre entière disposition, monsieur le président. Mais en toute sincérité, je ne me sens, pour le moment, absolument pas. Mais je m’en remets à votre sagesse. Je n’ai pas de choix, monsieur le président.

Si je vous comprends, voulez-vous dire que vous êtes souffrant ?

Oui, parfaitement,

Vous n’êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal pour donner votre part de vérité maintenant ?

Maintenant là, non.

Je vous informe que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats ?

Je ne suis pas en mesure, pour la simple raison, le seul fait que je suis arrêté…

Quand est-ce vous serez prêt ?

Monsieur le président, ce serait de l’incertitude. Je veux simplement vous dire monsieur le président, si depuis plus de 13 ans je me suis battu corps et âme, jusqu’à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quel que soit, les jours à venir, par la grâce de Dieu, je serai là devant votre tribunal, devant les éminents magistrats pour vous livrer ma part de vérité.

Mais vous dire un jour, deux ou trois jours, je ne suis pas un homme qui aime mentir, je veux vous dire tout simplement monsieur le président, dès lors que je vais me rétablir, je serai même plus pressé, en toute sincérité.

On peut savoir de quoi vous souffrez M. Camara ?

(Tâtonnement)…J’ai…Il y a mon médecin, bon…

On n’a pas reçu de dosser médical d’abord vous concernant, c’est pourquoi je vous pose cette question…

Il y a les traitements avec le palu que j’ai eu. Je ressens un affaiblissement total.

Le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant. Il avait été demandé trois semaines qui sont épuisées. C’est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez.

J’ai des problèmes de…Bon, je ne voudrai pas M. le Président, avec tout le respect que j’ai pour votre auguste tribunal, vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité. Si, dans une semaine je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire une date, je ne suis pas Dieu.

On sera alors dans l’obligation de renvoyer cette affaire…en tenant compte de votre état de santé.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com