Conakry : La ministre Louopou LAMAH lance les travaux d'extension du bâtiment abritant le Ministère du Commerce de l'Industrie et des PME...

CONAKRY-Dans la matinée de ce lundi 05 décembre 2022, la Ministre Louopou LAMAH, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME (MCIPME-a procédé à la pose la première pierre pour l'extension du bâtiment abritant ledit Ministère. La ministre avaient à ses côtés, les cadres du département. Ce bâtiment, R+7 situé près de l'actuel MCIPME s'étend sur 385m² et devrait être livré en octobre 2023.

Le projet d'extension du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME (MCIPME) a enfin connu la pose de la première pierre ce lundi. Pour les cadres du département, c'est un ouf de soulagement car la ministre Louopou LAMAH concrétise ainsi un contrat de 2018 qui était à l'arrêt depuis plusieurs années.

"Nous venons de poser la première pierre pour la construction du bâtiment R+7 devant accueillir les cadres et travailleurs du ministère du Commerce, de l'industrie et des PME. En posant aujourd'hui cette pierre, nous venons matérialiser un contrat qui date de 2018. Vous vous souviendrez qu'à l'arrivée de l'actuel Premier ministre Dr Bernard Goumou comme ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, il a pris les choses en main. Le contrat qui était à l'arrêt, il l'a revu et de R+2, nous sommes parvenus à R + 7 actuellement.

Le bâtiment doit en principe être rendu en octobre 2023. En construisant ce bâtiment, nous venons améliorer les conditions de travail de tout le personnel et rendre vraiment opérationnel, qualifié le service du ministère parce que quand un cadre travaille dans de meilleures conditions, il donne plus, Il devient plus performant", a-t-elle déclaré.

Condé Mohamed, conducteur des travaux de l'entreprise GMD est revenu sur la présentation du futur bâtiment. "Il s'agira de la construction d'un immeuble r+7 avec une capacité de parking de 12 véhicules, y compris le bureau de madame la ministre, une salle d'exposition pour exposer les produits de commerce. Ce projet est réalisé sur une superficie de 385m². Si le financement nous permet, nous comptons le réaliser dans un délai de 10 mois, à compter de janvier 2023. Donc le mois de décembre 2022 doit être le mois d'installation des chantiers", a-t-il précisé.

Pour la ministre, c'est une satisfaction de poursuivre ce travail engagé par ces prédécesseurs. "Nous remercions les ministres sortants qui ont quand même travaillé sur ce contrat, et Dieu a voulu que ça soit moi aujourd'hui qui pose la première pierre et par sa grâce, nous allons inaugurer ce bâtiment en octobre 2023", a-t-elle ajouté avant de marteler qu'elle attend le respect du délai de la part de l'entreprise de construction.

Il faut noter que ce projet est financé par le Budget National de Développement.