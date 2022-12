Affaire 28 septembre: "Je reconnais avoir menacé le Procureur...", confesse Pierre Delamou

CONAKRY- Alors que le procès sur les exactions commises le "28 septembre 2009" se poursuit, le ministère public a tiré la sonnette d'alarme le 23 novembre dernier sur des menaces dont certains de ses membres font l'objet. L'affaire a été prise très au sérieux, un des auteurs présumés de ces "actes répréhensibles" a été interpelé. Fanta Pierre Delamou, a comparu ce lundi 05 décembre à la barre du tribunal de première instance de Kaloum.

En effet, le prévenu est accusé d’avoir proféré des menaces contre le procureur Abdoulaye Babady Camara. A la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

"C'est moi qui ai écrit le message sur Facebook, disant que le procureur blague avec sa vie. Nous le suivons depuis la forêt. Mais, je regrette d'avoir fait celà et je demande pardon", a indiqué M. DELAMOU à la barre.

Fanta Pierre Delamou est poursuivie pour "menaces par le biai d'un système informatique" à l'encontre du procureur Abdoulaye Babady Camara et le ministère public dans le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009. Il risque un an de prison et le payement de 30 millions de francs guinéens, comme amende. Les débats sont en cours au TPI de Kaloum.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com