100 Jours de gestion : La LONAGUI au rendez-vous, des chiffres qui parlent…

CONAKRY- Après un peu plus de trois (3) mois de gestion, la Direction Générale de la LONAGUI (Loterie nationale de Guinée) a de quoi s’enorgueillir, toute modestie mise à part. Cette entreprise publique à caractère commercial et industriel qui a pour vocation la régulation et l’exploitation de toutes formes de jeux de loteries, de pronostics et assimilés, fait des progrès en se démarquant de la “fraude, des tricheries et des déperditions” longtemps légion à la tête de cette Direction, par le passé. Voyons les faits de plus près.

Dès sa prise de fonction le 20 Janvier 2022, la nouvelle équipe dirigeante de cette Société étatique, à tête son Directeur Général, Mohamed Baba Sylla, a sollicité auprès de la Haute Autorité qu’une mission de contrôle soit diligentée aux fins de réaliser un état des lieux de la LONAGUI le 19 Janvier 2022. Pour faire suite à sa requête, le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Monsieur Djiba Diakité, a saisi le Vérificateur Général qui a dépêché à cet effet une équipe d’Inspecteurs généraux d’Etat dans les locaux de la Direction Générale de la LONAGUI.

Le rapport émis au mois de mai 2022 par l’équipe des Inspecteurs généraux d’Etat était sans appel. Des insuffisances notoires ont été pointées par les inspecteurs. Point nodal de cette incurie, la mauvaise gouvernance érigée en mode de gestion durant des années par les anciennes directions qui se sont succédé à la tête de la LONAGUI. L’affaire est pendante devant la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières), une juridiction anti-corruption mise en place par les autorités de la transition pour moraliser la vie publique.

A cet effet, un audit comptable et financier a été engagé en droite ligne avec les recommandations de l'accablant rapport sur la gestion des directions précédentes indexées comme complices des manquements reprochés aux anciens opérateurs.

Des résultats tangibles en si peu de temps

Consciente des enjeux de l'acte Présidentiel la mettant en place, la Direction Générale de la LONAGUI n'a pas attendu la date d’entrée en vigueur du décret Présidentiel pour envisager et prendre les dispositions appropriées indispensables à l'atteinte des objectifs visés. En témoignent, l’identification physique des points de vente sur toute l’étendue du territoire national, le dimensionnement de la plateforme technologique pour répondre à l’accroissement du nombre de revendeurs, l'acquisition d'un nombre suffisant de terminaux de prise de paris pour préserver les emplois, la confection suffisante de kiosques à Conakry et à l’intérieur du pays, l’enrôlement et la formation des revendeurs des deux sociétés Guinée Games et de la Guinéenne Des Jeux, la mise en place des partenariats pour la distribution des produits de la LONAGUI etc.

Avec un dispositif sécuritaire adéquat pour assurer la sécurité durant et après le transfert des activités, les 100 Jours montrent que les principaux objectifs visés par l’acte Présidentiel de haute portée que sont -le maintien des emplois existants et la création de beaucoup de nouveaux pour les jeunes et les femmes de l’ensemble des communes et communautés rurales de la Guinée, la redistribution correcte des gains des jeux et paris aux parieurs et joueurs, l’accroissement de la part des recettes versées au trésor public ou encore le financement des activités socioculturelles et sportives- se concrétisent et demeurent toujours prioritaires.

Des chiffres qui parlent…

Les premiers chiffres avec plus de -7000 revendeurs enrôlés, formés et opérationnels contre 5100 de Guinée Games et 250 de Guinéenne Des Jeux, un chiffre d’affaires journalier passé de 700 millions presque au quadruple, le nombre de partenaires-distributeurs de 0 à 20, le nombre de TPE de 900 à 7300, plus de 3 milliards de gros gains effectivement distribués depuis le 13 août 2022- sont assez éloquents.

Ce résultat confirme, si besoin était, que 100 Jours après l'entrée en vigueur du Décret Présidentiel, la LONAGUI est bel et bien au rendez-vous de l'histoire. Ce n’est pas tout.

En plus de l’amélioration substantielle des revenus de l’Etat destinés à des financements d’utilité publique, la Direction Générale de la LONAGUI, en droite ligne de la volonté présidentielle, s’est employée à appuyer de nombreuses initiatives socio-culturelles et sportives durant ces 100 jours. Il s’agit notamment du :

Programme Résilience 2022 pour l’autonomisation progressive des jeunes et des femmes,

la foire internationale de Guinée, la rénovation du centre de santé de Boulbinet,

l’organisation de la Coupe nationale avec la Ligue de Football,

la caravane pour une Transition apaisée et réussie,

la première édition du salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat de Guinée ou la reconstruction de la Mosquée de l'INFRA.

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres événements juvéniles comme les jeunes fêtent l’indépendance, le Festival Noël Solidaire, la Victoire de la Musique Guinéenne, Stars Vacances, la Grande Nuit des Femmes Caviar, activités sociales de Lions Club etc, constituent autant d’activités réalisées en si peu de temps. Une prouesse qui n’aurait jamais été possible, si le Président de la Transition, n’avait pris cet acte courageux. Ce, au bénéfice des parieurs et des caisses de l’Etat.

Africaguinee.com