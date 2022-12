Le père de Bailo Diallo « Guidho Fulbhe » fait des révélations : "Mon fils m’a dit…"

CONAKRY- C’est un père préoccupé par l’arrestation de son fils depuis le 19 novembre dernier qui s’est confié à un journaliste de notre rédaction. M. Mamadou Mouctar Diallo, père de Mamadou Bailo Diallo, jeune blogueur connu sous le sobriquet de « Guidho Fulbhe » (voir photo), explique dans cet entretien, comment son fils a été interpelé par, dit-il, des militaires à Koundara où il était parti pour voir l’état de ses champs agricoles. Il lance un appel aux autorités de la transition.

"Un jeudi, mon fils Mamadou Bailo m'a dit qu'il veut partir à Koundara pour revoir la situation de ses champs. Alors, après une semaine de son arrivée à Koundara, on m’a appelé pour m’informer qu'il a été arrêté par des hommes armés. J’ai cherché à savoir comment et pourquoi il a été arrêté.

Ceux qui m’ont informé m'ont dit que c’est sur le chemin de retour de son champ qu'il a été arrêté par des personnes armées qui lui ont demandé de les suivre. Après son arrestation, vers 20heures, sa femme a essayé de le joindre au téléphone, mais ses numéros étaient injoignables. Parce que quand il a été arrêté, les agents ont retiré ses téléphones et une petite machine qu'il utilisait pour faire la récolte.

Alors, vers 22 heures, il a emprunté le téléphone d'un des hommes qui l'ont arrêté pour appeler sa femme. L’appel n’a pas pris du temps. Il a juste dit à sa femme qu’ils sont en route pour Conakry. Toute la nuit, sa femme rappelait le numéro qui sonnait mais, personne ne décrochait le téléphone.

C'est vers 5 heures qu'elle a appelé le même numéro, l'intéressé a décroché. Au bout du fil, l’individu a réclamé deux (2) millions francs guinéens à ma belle-fille, pour qu’il donne le téléphone à son mari. Mais finalement, il a accepté. Mon fils a dit à sa femme qu'ils sont arrivés à Conakry et qu’il est gardé au camp Samory Touré", relaté M. Mamadou Mouctar Diallo.

L’«enlèvement » de ce jeune blogueur a suscité des inquiétudes en Guinée. Le 28 novembre, un collectif d’avocats a tiré la sonnette d’alarme, indiquant que ce jeune blogueur a été enlevé par des hommes en uniforme non identifiés et conduit vers Conakry. Ces avocats ont relevé que « nul ne peut être interpellé, poursuivi, détenu, jugé et condamné » que pour des faits et dans les formes prévues par la loi.

Le père de Guidhô Fulbhé révèle que son fils est gardé au Camp Samory Touré. Il tire la sonnette d’alarme, car selon lui, depuis onze jours, il n’a pas de nouvelles de son fils. Il invite les autorités à libérer.

« Après son arrivée à Conakry, il m'a appelé pour me dire qu'il est détenu au camp Samory Touré, (siège du ministère de la Défense, ndlr). Je lui ai demandé s'il a été torturé. Il m’a dit non, il se porte bien. Mais, ça fait onze (11) jours aujourd'hui, personne n'a parlé avec lui. Nous sommes vraiment inquiets, nous n’avons plus de ses dernières nouvelles.

Je demande aux autorités de libérer mon fils. Parce qu'il n'a pas été arrêté avec une arme, il n'a ni tué quelqu'un et ni volé. Je demandé aussi au président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya d’intervenir pour qu’on me remette mon fils. Il est tout pour moi", a lancé M. Diallo.

A suivre...

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com