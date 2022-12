Guinée : Nouvelle valse de révocations de sous-préfets à Siguiri et Mandiana

CONAKRY-Les révocations d’administrateurs territoriaux se poursuivent dans la région de la haute Guinée. Les préfectures de Siguiri et Mandiana, secoué par des scandales de mauvaise gestion, de corruption et de destruction environnementale sont les plus touchées par ce "printemps".

Ce samedi 3 décembre 2022, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a pris un pris un arrêté de révocation de sept (7) sous-préfets.

La décision de Mory Condé précise que les administrateurs territoriaux révoqués de leurs fonctions sont tous mis à la disposition de leur unité d’origine. Ce sont :

Lieutenant-colonel Moussa Kourouma, matricule 199 867A, précédemment sous-préfet de Diby, Commandant Kalil Traoré, matricule 199 806 Y, précédemment sous-préfet de Fidako, Capitaine Fodé Amara Touré, matricule 202 44G, précédemment sous-préfet de Banko, Commandant Mamadi Keita, matricule 178 09G, précédemment sous-préfet de Frawalia, Lieutenant-colonel Mohamed Aly Camara, matricule, 126 86 G, précédemment sous-préfet de Koundian, Lieutenant Mohamed Kourouma, matricule, 255 26G, précédemment sous-préfet de Kodiaran Lieutenant Mouctar Barry, matricule 197 91 G, précédemment sous-préfet de Balandougouba,

