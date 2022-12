Revalorisation de la pension des retraités : la CNSS compte exécuter la mesure à partir du 06 décembre prochain

CONAKRY-Dans la soirée du jeudi 1er décembre 2022, le premier ministre a annoncé une revalorisation et de la mensualisation des pensions de retraite et de réversion ainsi que des allocations familiales. Au lendemain de cette déclaration de Dr Bernard Goumou, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a informé les bénéficiaires que la mesure sera mise en œuvre le 06 décembre prochain.

Selon le chef du gouvernement, les pensions de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale de la mensualisation et de l’augmentation de 70% en moyenne des pensions de retraite et des allocations familiales à partir de ce mois de décembre 2022. Poursuivant, Bernard Goumou a fait montre d’un effort particulier envers les petites pensions, consenti avec une augmentation de 120%. Les allocations familiales par enfant mineur scolarisé à charge vont être multipliées par 3, soit une revalorisation de 200% et seront versées tous les mois.

Cette mesure, à en croire les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, est la résultante de l’effort mobilisé pour le redressement financier du régime de base de protection sociale du secteur privé et du parapublic géré par la CNSS. En effet, ajoute l’institution, il a fallu dès janvier 2022, sécuriser les ressources financières issues des cotisations sociales et maîtriser les dépenses notamment techniques pour permettre de constituer un niveau de réserve jamais atteint.

« La Direction Générale, avec le soutien du Président de la Transition, du CNRD et du Gouvernement, entend poursuivre et amplifier les réformes entreprises pour garantir aux assurés sociaux la jouissance de leur plein et entier droit. Elle continuera de privilégier l’intérêt collectif par le recul des intérêts privés pour le bien des assurés sociaux.

De ce fait, les petites pensions dont les bénéficiaires sont souvent les veuves et les orphelins augmenteront de 120% et seront versées tous les mois. Une deuxième catégorie jusque-là payée trimestriellement, sera revalorisée de 85% et versée mensuellement», a aussi annoncé la Direction de la CNSS.

Elle informe par la même occasion que les plus grandes pensions seront elles aussi mensualisées et revalorisées de 50%.

«En ce qui concerne les allocations familiales pour les enfants mineurs scolarisés, elles seront mensualisées et multipliées par trois (3), soit une revalorisation de 200% », a fait savoir la Caisse nationale de sécurité sociale.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com