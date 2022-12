Promo fin d'année : Canal+ propose des offres alléchantes à ses abonnés…

CONAKRY- A l’occasion des fêtes de fin d'année 2022, Canal+ propose une promo exceptionnelle à ses abonnés. Du 1er au 17 décembre 2022, le prix du décodeur HD est fixé au tarif exceptionnel de 40 mille gnf dans la limite des stocks disponibles. Cerise sur le gâteau, l’installation est offerte dès la formule Évasion. L'annonce a été faite ce mercredi 30 novembre 2022 par le Directeur général de Canal+ Guinée accompagné par le Directeur général de Canal+ Afrique.

"Canal+ vous apporte encore de la nouveauté pour cette fin d'année pour la satisfaction complète et totale de nos abonnés. Nous vous informons qu'à partir du 1er décembre 2022 jusqu'au 17 décembre 2022, le prix du décodeur passe de 50 à 40 mille gnf. Tout le monde pourra se procurer de ce décodeur à partir de nos 1500 points de vente sur toute l’étendue du territoire guinéen. 40 mille Gnf est un prix accessible à tout le monde donc il faut en profiter dans la limite du stock disponible", a annoncé le Directeur Général de Canal+ Guinée.

Et, ce n’est pas tout. Le géant de la distribution d’images annonce d’autres surprises à son aimable clientèle pour cette fin d'année.

"En partenariat avec Trace académie, Canal+ met à la disposition des jeunes qui souhaiteraient acquérir des nouvelles compétences professionnelles une application qu'on appelle TRACE ACADÉMIA pour acquérir des compétences professionnelles. Ainsi ces jeunes pourront prétendre être des techniciens agréés de Canal+. En plus, ils pourront profiter de nos offres pour pouvoir installer les paraboles.

Tout ceci est accompagné par une programmation très puissante. Nous avons beaucoup de contenu au niveau local, nous allons continuer également à accompagner les acteurs locaux à produire des contenus locaux. Nous encourageons toute personne qui a des idées, des projets du contenu local de les mettre en valeur, on est prêt à les accompagner", a ajouté Adama Koné.

Encore et encore, pour le bonheur de ses abonnés, dès le 11 décembre 2022, arrive la première série Canal+ originale 100% humour sur Canal+ POP. Une série déjantée avec un casting réunissant les talents humoristiques africains dont Oumar Manet, star guinéenne du stand-up. Des personnages forts contractés, drôles et surtout très attachants vont rythmer le quotidien de Kongossa Lounge, le bar le plus populaire de Douala, véritable lieu de vie, de partage et surtout de commérage.

"Deux de nos innovations avec myCanal aura bientôt 2 millions d'utilisateurs sur le continent africain. Aussi, on aura un décodeur connecté qui permettra aux abonnés d'avoir une meilleure expérience client.

La troisième innovation concerne l'accompagnement des populations. Parce que sur l'ensemble du continent, nous avons 25 mille personnes qui servent nos abonnés au quotidien (…) Nous sommes très ravis de tout cet écosystème. On est là pour proposer des solutions.

Avec notre partenaire Trace, on est ravis d'être l'Ambassadeur du projet du groupe Trace qui s'appelle TRACE ACADEMIA qui permet aux jeunes de se former comme installateurs. Dans ce projet, les jeunes vont trouver quasiment 160 formations différentes et entièrement gratuites sur l'application Trace. Tout ça, c'est pour cette fin d'année", a annoncé David Mignot, le Directeur Général de Canal+ Afrique.

Pour le plaisir des abonnés, l'application Canal+ dispose d'une nouvelle fonctionnalité : la fonction multi-live qui permet de suivre plusieurs programmes en même temps et ne rien rater de vos programmes préférés.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023