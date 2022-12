MEF/DGTCP : Des cadres en renforcement de capacités sur l'appropriation des "Normes d'audit interne et de rédaction d'un cadre de référence"

Conformément à la feuille de route du Département, suivant les instructions renouvelées du Ministre Moussa Cissé relativement aux orientations stratégiques du Directeur du Trésor, une session de formation et de renforcement des capacités est organisée à l'intention des cadres et agents de l’Inspection des Services du Trésor (IST). Des séances de remise à niveau des cadres de la DGTCP avec l'appui de l'AFD par le biais du Programme "FORCE 3" sous la conduite operationnelle d’Expertise France.

Selon Mr Bangaly Sylla, IST à la DGTCP, ce programme répond à la demande d'assistance technique des autorités de la DGTCP en lien avec les objectifs assignés au MEF dans la dynamique de la refondation de l'État préconisée par les autorités de la Transition depuis le 5 septembre 2021. L'objectif recherché est de doter des cadres et agents de l'IST du Trésor public, d'outils nécessaires au contrôle et à l'audit interne des services et postes comptables, conformément à la réglementation en vigueur.

Un projet exécuté par l'entremise de l'Expert Mr Gildas Henou qui coordonne les travaux techniques de l’atelier alternant, exposés, rédactions et travaux dirigés de groupe. L'accompagnement de la DGTCP à travers le programme " FORCE3" permettra ensuite, la mise en place d'une Caisse de Dépôts des Correspondants (CDC) ou encore d'un système de gestion des Collectivités locales pour une gestion efficiente des deniers publics.

A l’ouverture de la session, le Directeur General du Trésor, Mourana Soumah a exprimé les attentes du Ministre de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé quant à l'importance qu'il attache au programme de formation et de renforcement des capacités des cadres et agents du MEF. Mr Mourana SOUMAH a au nom, du Ministre remercié la coopération française à travers cet important appui de l'AFD qui vise à qualifier et à moderniser les services du trésor public.

Le DG du Trésor a exhorté les cadres et agents de l'IST à accorder une attention soutenue à cette formation pour en tirer des résultats efficients et pratiques allant dans le sens de l'amélioration des services du Trésor conformément aux axes majeurs de la refondation de l’État et de la bonne gestion des finances publiques. Le DG Mourana SOUMAH s'inscrit résolument ainsi dans la dynamique de la refondation des Finances publiques sous l'impulsion du ministre de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé et son cabinet.

Service Communication, Relations Publiques MEF.