Fodé Oussou Fofana : "Notre volonté d’aller au dialogue est ardente mais…"

CONAKRY- Les responsables des coalitions (ANAD-RPG arc en ciel-FNDC Politique) qui boycottent le dialogue en cours reste optimiste quant à un fléchissement de la junte vis-à-vis de leurs préalables. Interrogé ce jeudi 1er décembre 2022, Dr Fodé Oussou Fofana un des dirigeants de ces coalitions a indiqué qu’ils espèrent que les lignes vont bouger. Ce leader de l’ANAD affirme que leur volonté d’aller au dialogue est ardente.

« Si on sent une volonté allant dans le sens de comprendre nos préoccupations dont entre autres la situation de nos leaders qui est un élément important, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas autour de la table. Ceci est fondamentale parce que la finalité de tout ça, ce sont les élections. Et pour participer à des élections, il faut un leader.

Nous attendons. Et, on espère que les lignes vont bouger et qu’ils vont tenir compte des courriers qu’on a envoyé pour qu’on se retrouve autour de la table pour sortir de cette situation. Notre volonté d’aller au dialogue est ardente », a confié ce jeudi 1er décembre 2022, Dr Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents de l’UFDG.

Les leaders des trois coalitions qui boycottent le dialogue sont accusés d’être capricieux par certains leaders politiques. « Les agitations de certains hommes politiques ne nous intéressent pas », rétorque M. Fofana.

« Nous avons comme interlocuteurs, le médiateur désigné par la Cedeao et le Premier ministre qui a prouvé qu’il est de bonne foi. Nous avons envoyé un courrier avec quelques préalables. Quand tu poses quelques problèmes, si tu as au moins trois ou quatre qui sont résolus, tu sens qu’il y a de la volonté », indique le vice-président de l’UFDG, précisant qu’un cadre de dialogue est différent d’un forum ou d’un séminaire.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com