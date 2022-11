Yick Fung Shipping, Sous-traitant de transport fluvial du Projet Boffa de CHALCO en Guinée a sauvé la vie de six pêcheurs en haute mer

Le 29 Novembre 2022 à 7h, la barge Jing Hai Xing de Yick Fung Shipping Enterprise Company Limited, le sous-traitant principal du Projet Boffa de CHALCO en Guinée, était en haute mer dans le cadre de ses activités habituelles en attendant le programme d‘opération du jour. Lorsque le capitaine inspectait le navire, il a constaté la présence d’une pirogue de pêche amarrée à la poupe avec six pêcheurs à bord en difficulté et complètement désespérés.

Le capitaine a tout de suite pris des dispositions pour se rapprocher des pêcheurs. Après une brève communication avec eux, il a découvert que la pirogue venait de Koukouboui et se dirigeait vers une zone d’opération de pêche en haute mer, mais qu'elle était restée bloquée pendant six jours en raison d'une panne de moteur. Leur situation était très critique car ils n'avaient plus d'eau à boire ni de nourriture à bord.

Le capitaine de Barge Jing Hai Xing a immédiatement fourni de l'eau et de la nourriture aux pécheurs et a contacté d'urgence le bureau de sécurité maritime du projet pour signaler la situation. Le bureau de sécurité maritime a tout de suite demandé l'assistance du centre d’opération des navires dès après réception du rapport et a envoyé le remorqueur Yick Tug 104 pour effectuer le sauvetage et, en même temps, a signalé cet incident à la direction de l’ANAM à Boffa.

Le même jour vers 9h, tous les pêcheurs avaient réussi à monter à bord du remorqueur Yick Tug 104, et le capitaine du remorqueur leur a fourni plus d'eau et de nourriture pour qu’ils aient suffisamment de force en attendant leur arrivée au port. Par la suite, afin d'éviter d'endommager la pirogue, le remorqueur Yick Tug 104 l’a lentement remorqué vers le port de CHALCO.

Enfin, dans les environs de 15h, la pirogue ainsi que les 6 pêcheurs étaient arrivés au port sans encombre. Les six pêcheurs ont exprimé leur gratitude envers la société CHALCO et Yick Fung Shipping pour leur sauvetage. A noter que ce sauvetage est le deuxième acte du genre effectué par le projet de CHALCO cette année.