São Paulo : Pelé hospitalisé dans un « état grave »...

SÃO PAULO-La légende Pelé, considéré comme le plus grand joueur de foot de tous les temps, a de nouveau été admis à l'hôpital Albert Einstein, dans le sud de São Paulo, ce mardi 29 novembre 2022.

Selon le media brésilien « ESPN Brésil », contrairement aux dernières visites de la star de la Celeçao, cette fois l'arrivée à l'hôpital n'était pas prévue. Pélé a été pris et accompagné par sa femme, Márcia Aoki et par un soignant après avoir montré un gonflement dans tout son corps.

En arrivant à l'Hôpital Israelita Albert Einstein situé dans le quartier de Morumbi, au sud de São Paulo, le personnel médical qui s'occupe de l'éternel maillot numéro 10 a confirmé l'état d'anasarque (gonflement généralisé), un syndrome œdémigémique (œdème généralisé) et a même identifié une « insuffisance cardiaque décompensée ».

Un autre problème signalé par l'équipe médicale est le fait que la chimiothérapie pratiquée au cours des derniers mois n'a montré aucune réponse aux tumeurs présentes dans divers organes du corps du roi du football.

Pelé, 82 ans, subit une batterie de tests ce mercredi 30 novembre 2022 pour une évaluation plus approfondie des problèmes détectés et des organes compromis par le cancer métastatique.

Dès son entrée dans l'Albert Einstein, Pelé très agité, fut également diagnostiqué avec une confusion mentale, selon le même media. Les examens de ce mercredi évalueront également la possibilité de survenue d'une encéphalopathie hépatique.

Le tableau délicat et le traitement du cancer qui ne présentent plus de réponses préoccupent le personnel médical et les membres de la famille. Affaibli, l'ancien joueur de l'équipe nationale de Brésil a du mal à se nourrir.

Toujours dans une chambre d'hôpital, Pelé, sa femme et un soignant attendent les résultats des tests pour connaître les prochaines étapes du traitement. Il n'y a aucune prévision de congé médical pour le roi.

Selon le média brésilien ESPN, Márcia, l'épouse du roi, a confirmé l'hospitalisation, mais dit que cela ne se produit que pour les examens de routine et l'analyse mensuelle de la chimiothérapie.

L'agent de Pelé, Joe Fraga, a également été contacté par ESPN mardi 29 novembre 2022 dans la soirée mais avait dit qu'il n'était pas encore au courant de l'état clinique de Pelé.

Avec ESPN Brésil