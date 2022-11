Transition guinéenne: Des émissaires de l'UA bouclent une mission à Conakry

CONAKRY-Des émissaires de l’Union Africaine (UA) ont bouclé ce lundi 28 novembre 2022, une mission à Conakry. Cette délégation de l’organisation continentale était venue évaluer la Gouvernance politique et économique du pays pendant cette période de transition. Le but est de voir sur quel aspect et comment, l’UA pourra apporter son soutien à la Guinée.

Selon l'ambassadeur AHMED ARAITA ALI, membre des personnalités éminents du MAREP (Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs), représentant l'Afrique de l'Est, sa délégation a parcouru 2000 kilomètres pour rencontrer toutes les catégories de la population guinéenne.

« Nous avons posé des questions sur la Gouvernance politique et économique pour lesquelles on a eu des réponses. On a été agréablement surpris de rencontrer des gens qui attendent beaucoup et qui sont optimistes quant à l'issue de la transition », a déclaré ce diplomate de l’UA.

Effacer les clichés…

« Nous saluons cette démarche de venir toucher du doigt des réalités de la Guinée. Ça leur permet de comprendre que ces réalités sont tout à fait loin des images qui se sont forgées sur les réseaux sociaux, devenues des usines de fabrications de clichés qui ne sont pas du tout corrects. Cette approche leur permet de rapporter le vrai visage de notre pays, la Guinée », s’est réjoui le chef de la diplomatie guinéenne, Morissanda Kouyaté.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com