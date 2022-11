Retour des civils au Pouvoir en Guinée : Buhari s'engage...

CONAKRY-La restauration de la démocratie rompue en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, trois pays de l’espace CEDEAO, dirigés par des militaires, préoccupe les dirigeants ouest-africains.

S’exprimant lundi 28 novembre 2022 à Abuja, à l’occasion de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, le Président nigerian, Muhammadu Buhari a pris un engagement.

Devant les parlementaires de l’organisation sous-régionale, le dirigeant nigérian s’est engagé à "soutenir les efforts de la CEDEAO dans la restauration de la démocratie en Guinée, au Mali et au Burkina Faso".

Cet engagement intervient alors que les chefs d’Etat de la Cedeao vont se réunir en sommet le 04 décembre prochain à Abuja pour plancher justement sur les situations politiques dans ces trois pays, théâtre de coups d'Etat.

Pour la Guinée, l’enjeu est de taille. En effet, Umaro Sissoco Emballo, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses pairs vont entériner ou non la durée de la transition fixée à 24 mois à partir de janvier 2023.

Le médiateur de la Cedeao dans la crise guinéenne prendra la parole à cette occasion devant les chefs d’Etat. Thomas Boni Yayi qui a pris part la semaine dernière à l’ouverture du dialogue inclusif en Guinée, va étayer les derniers développements enregistrés. Suite à quoi, les chefs d’Etat de la Cedeao vont prendre leur décision.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com