Guinée: Le préfet de Kankan condamné...

KANKAN-Accusé d’avoir tenu des propos à caractère négationniste, ethnique et régionaliste par le biais du système de cybercriminalité, le Contrôleur Général de police Kandja Mara préfet de Kankan, a été fixé sur son sort ce mardi 29 Novembre 2022.

Le tribunal de Première Instance de Kankan a reconnu coupable cet administrateur territorial des faits pour lesquels il est poursuivi. Pour la répression, le premier citoyen de Kankan a été condamné à six (6) mois d’emprisonnement assorti de sursis.

"Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et au premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare le prévenu monsieur Kandjan Mara coupable des faits de déclaration de propos à caractère régionaliste, ethnique et ségrégationniste par le biais du système de cybercriminalité. Pour la répression, le condamne à six mois assortis de sursis (…). Telle est la décision du tribunal", a déclaré le président du tribunal dans son verdict final.

Pour rappel, les propos pour lesquels le préfet de Kankan s’est retrouvé devant les juges ont été tenus à Forecariah Balimana au mois d’octobre dernier. Kandja Mara était parti résoudre un conflit entre les jeunes de la localité.

Facély Sano

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan