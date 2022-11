Guinée : vive inquiétude autour de « l’enlèvement » d’un blogueur…

CONAKRY- L’«enlèvement » d’un jeune blogueur suscite des inquiétudes en Guinée. Mamadou Bailo DIALLO connu sous le sobriquet de « Guidhö Fulbè » sur la toile, a été « enlevé » le 19 novembre dernier à Koundara. Ce lundi 28 novembre, un collectif d’avocats a tiré la sonnette d’alarme, indiquant que ce jeune blogueur a été enlevé par des hommes en uniforme non identifiés et conduit vers Conakry

« On ignore totalement les motifs de son enlèvement et le lieu de sa détention. Toutes les démarches menées dans ce sens sont restées infructueuses. Même la demande d'intervention en date du 21 novembre 2022 adressée à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry est, à nos jours restée sans suite favorable », explique maître Salifou Béavogui et ses confrères.

Ces avocats relèvent dans leur note que « nul ne peut être interpellé, poursuivi, détenu, jugé et condamné » que pour des faits et dans les formes prévues par la loi.

« L'arrestation et la détention arbitraires sont interdites par la loi. Le droit à l'assistance d'un Avocat est reconnu, dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. La présomption d'innocence est sacrée et protégée par la loi », précisent-ils, dénonçant avec regret ce qu’ils qualifient de « violation manifeste de tous les grands principes qui garantissent les libertés et les droits de la défense ».

Ce Collectif exige la libération du jeune blogueur Mamadou Bailo DIALLO dit Gidhö Fulbe ou à défaut, le présenter devant un Service d'enquêtes compétent, pour qu’il soit entrepris ce que de droit.

A suivre…

