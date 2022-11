Labé : Mamadou Thug présente son nouvel espace culturel dénommé "Ka Werdé"

LABE-La préfecture de Labé dispose désormais d’un nouvel espace culturel dénommé "Ka Werdé".

Initiateur du projet, l’humoriste guinéen, Mohamed Lamine Diallo, dit Mamadou Thug (son nom d’artiste) a présenté ce nouveau centre ce samedi 26 novembre 2022. Cet évènement tenu à Labé a connu la présence de nombreux artistes et des acteurs culturels de la cité karamoko Alpha.

La mise en place de ce grand centre culturel a pour objectif de former des artistes en herbe et favoriser la production de spectacles. Cet espace de divertissement est aussi un lieu d'incubation pour accompagner les jeunes porteurs de projets.

« On a réussi à mobiliser beaucoup de moyens pour mettre en place ce projet. Le centre dispose d’une salle sonorisée. On a mis aussi un tableau sur lequel on peut écrire pour faciliter la formation des artistes. Nous avons une sonorisation sur la petite scène qui permet de faire un spectacle. On a aménagé des bureaux. On a l'ambition d’aller plus loin.

Chez nous, quand on parle de centre culturel, souvent, les gens voient derrière, la débauche. Chez nous, c’est loin d’être le cas. Dans un centre culturel, c’est l’apprentissage de l'art. C'est là où on peut venir discuter, s'inspirer ou s'informer. C'est ça le rôle d'un centre culturel, c'est n'est pas que faire du spectacle, c'est pourquoi vous avez une salle modulaire », a expliqué Mamadou Thug, le PDG de Soudou Dardja Prod, initiateur du projet.

Le coût de réalisation de cet espace culturel "Ka Werdé" est estimé à plus de 250 millions de francs guinéens. Il sera ouvert officiellement le 11 décembre prochain.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com