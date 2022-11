Pivi révèle: "Lorsque Toumba a tiré sur Dadis, le Général Konaté m'avait dit…"

CONAKRY- C’est l’un des éléments les plus influents de la junte de 2008, le CNDD (conseil national pour la démocratie et le développement) dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara. Accusé de meurtre, assassinat, pillages…dans le procès du 28 septembre 2009, le colonel Claude Pivi, ex ministre en charge de la Sécurité Présidentielle a rejeté les charges portées contre lui.

Poussé par la partie civile à revenir sur le grand rassemblement militaire organisé au camp Alpha Yaya Diallo, au lendemain de l’attentat qui avait visé l’ex chef de la junte le 03 décembre 2009, l’officier a fait une mise au point. En effet, lors de ce rassemblement convoqué sur ordre du ministre de la défense d'alors, le Général Sékouba Konaté, d’importantes décisions avaient été prises, alors que Toumba Diakité prenait la fuite.

« Lorsque Toumba a ouvert le feu sur le président Dadis Camara, sur instruction du ministre de la défense, le Général Sékouba Konaté, j’ai demandé un grand rassemblement général de l’armée au Camp Alpha Yaya Diallo. J’avais invité la RTG de venir filmer cette rencontre qui était cruciale. Parce que tout ce qu’on devait arrêter ce jour, allait être appliqué à la lettre.

Ce jour, j’avais dit que je ne voulais plus voir un militaire dans la rue se balader avec son arme dans les marchés.

Tous ceux qui n’étaient pas de garde devaient rester dans les casernes. J’avais aussi dit que tous les militaires qui étaient partis au stade du 28 septembre devaient être recherchés et arrêtés. J’ai convoqué ce rassemblement général qui avait réuni tous les officiers supérieurs présents à Conakry.

A cette occasion, j’avais nommé un nouveau commandant du régiment de la garde présidentielle qui était un préfet avec le grade de commandant. Il s’agit de André Ouéret paix à son âme que j’avais fait venir. Le ministre de la Défense, le Général Sékouba Konaté m’avait ordonné de faire cette nomination parce que le Président avait déjà été blessé. Ce rassemblement a eu lieu pendant le président avait même été évacué. Toumba qui était le commandant du régiment avait pris la fuite », a expliqué l’ex ministre de Dadis Camara, en charge de la Sécurité Présidentielle.

Il persiste et signe que s’il s’est abstenu d’arrêter les militaires qui s’étaient rendus au stade le 28 septembre 2009, c’est à cause de l’intervention de Dadis Camara, qui l’avait rassuré sur l’arrivée d’une mission d’enquête de la CPI (cour pénale internationale.

A suivre…

Africaguinee.com