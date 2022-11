Guinée : le CNT se dote d’un Plan Stratégique et Opérationnel…

FORECARIAH- Lancé le 23 novembre à Mafèrinyah (Forécariah), l'atelier de validation et d'appropriation du Plan Stratégique et Opérationnel du Conseil National de la transition (CNT) a pris fin ce vendredi 25 novembre 2022.

Pendant trois jours, les Conseillers nationaux, les membres du cabinet du Président le personnel parlementaire, ont planché sur le cadre Stratégique et opérationnel du CNT.

La retraite a été bouclée par la validation et l'appropriation du Plan Stratégique et Opérationnel qui servira désormais de boussole au Conseil National de la Transition.

L’organe législatif de la transition dispose désormais d'un outil qui guidera et garantira la mise en œuvre de ses missions, ce, en conformité avec la Charte de la Transition.

« Ce n’était pas une balade de santé, on a travaillé intensément. Si on laissait ce plan-là, dans les mains d'un consultant, on allait avoir un document qui est en déphasage avec nos réalités. Donc, on se l'est approprié, on a corrigé les plans d'actions des commissions…dans une semaine, je serai en mesure, si Dieu l'accepte, de présenter à tous les bailleurs et à tous les acteurs de la transition le plan d'action du CNT. Et, dans ce plan-là, vous verrez que toutes les aspirations profondes et légitimes du peuple de Guinée sont prises en compte », a assuré Dr Dansa Kourouma, le président du conseil national de la transition.

Madame Condé Aminata Bah conseillère du CNT et membre commission affaire économique, sociale et développement durable salue l'esprit de collégialité et l'apport de chacun durant cette retraite.

« Tous les conseillers ainsi que le personnel de l’institution, chacun est engagé à servir la Nation. C'est le plus important. C'est cet engagement citoyen dont nous avons besoin pour sortir par la grande porte après la fin de la transition », a-t-elle lancé.

Ce Plan Stratégique et Opérationnel fera objet d'examen, d'amendement et adoption en plénière. Mais déjà, un pas important a été franchi.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com