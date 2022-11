Cas Dalein et Sidya : Cellou Baldé fait une invite au colonel Doumbouya…

CONAKRY-Cellou Baldé, responsable des Fédérations intérieures du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a fait une demande plutôt surprenante au président de la transition, ce samedi 26 novembre 2022.

Soulignant que l’ANAD et l’UFDG constituent des partenaires naturels du CNRD, l’ancien député uninominal de Labé a invité le colonel Mamadi Doumbouya à prendre son téléphone pour appeler les leaders en exil « de fait », à savoir Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, en garantissant leur retour de manière paisible.

« Mon colonel, rien n’est encore tard. Il faut comprendre que l’ANAD et l’UFDG qui ont combattu le troisième mandat illégal et illégitime (d’Alpha Condé), sont des partenaires naturels du CNRD dans les conditions normales. Il ne faut pas que des politiciens de circonstance qui pensent qu’à l’image de 2010, les élections pourront être transférées à quelqu’un par le CNRD, (vous induisent en erreur). Ce n’est pas possible », a martelé ce responsable de l’UFDG.

Et de faire une invite au chef de la junte : « J’invite humblement le colonel Mamadi Doumbouya à prendre son téléphone, appeler le président Cellou Dalein Diallo et le président Sidya Touré, organiser leur retour paisible en République de Guinée dans la sérénité et dans la paix. Et surtout, faire en sorte que le peuple de Guinée se retrouve et discute sur comment conduire la transition. On l’invite à libérer les prisonniers politiques et d’opinion », a lancé l’ancien député.

Cellou Baldé soutient que « ceux qui sont en train de dire au colonel Doumbouya que les élections auront lieu en République de Guinée en excluant les principaux partis auxquels les guinéens font confiance, ils n’aiment ni le CNRD ni la République de Guinée ».

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com