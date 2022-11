Doumbouya prévient ses ministres : "Même un centime de l’argent public sera contrôlé…"

CONAKRY-Le président de la transition a une nouvelle fois mis en garde ses ministres. Ce jeudi 24 novembre, présidant le premier Conseil des Ministres du Gouvernement remanié la semaine dernière, le colonel Mamadi Doumbouya a été ferme. Insistant sur la reddition des comptes, il a averti qu'aucun acte de corruption ne sera toléré.

« Le président insisté sur la reddition des comptes en disant que même un centime de l’argent public sera contrôlé. Sur ce volet, il a mis en garde tous les ministres. Il leur a réitéré sa confiance en insistant sur le fait que tous les contrats qui seront signé pendant cette transition seront intégralement audités », a révélé le Premier ministre, Bernard Goumou, relatant les propos du Président de la Transition.

Selon le Chef du Gouvernement, Colonel Mamadi Doumbouya a insisté sur le travail en synergie et la concertation.

« Il nous a rappelé que nous avons eu un an pour faire le diagnostic, un an pour comprendre le fonctionnement de l’Etat. Donc, les années qui viennent sont des années d’action, il faut se rendre sur le terrain pour toucher du doigt les réalités afin que les résultats tangibles puissent être mis à la disposition de nos populations. Il a vivement insisté sur le travail d’équipe et la concertation. Tous les projets que nous devons exécuter doivent avoir un impact sur la population », a-t-il ajouté.

A suivre…

Africaguinee.com