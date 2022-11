Témoignage de l’époux de Kadiata, tuée à Bomboly: "Avant notre séparation, ma femme m’avait dit…"

CONAKRY-Un accident tragique provoqué par un camion-citerne a coûté la vie à quatre personnes, hier mercredi 23 novembre 2022 à Koloma « Bomboly », dans la commune de Ratoma. Parmi les victimes, Kadiata Bènté Bah, 27 ans et sa petite fille Ousmane Diallo d'un an.

Notre reporter a rencontré ce jeudi 24 novembre 2022, l’époux de la victime. Sous le choc, Thierno Abdoulaye Diallo témoigne sur les derniers instants passés avec son épouse.

"Hier, ma femme et moi on s'est réveillé tous très tôt le matin, parce qu'on avait un baptême où nous devrions tous nous y rendre. Dans ses préparatifs, elle a retardé. Du coup, je l’ai laissé à la maison pour partir. Arrivé à la Cité Enco5, elle m'a appelé pour me demander si je suis arrivé à destination.

J’étais dans ces mouvement lors qu’à 13 heures 30’, après la prière, on m'a appelé pour m’informer que ma femme et ma fille ont fait un accident à Koloma Bomboly. Une fois sur les lieux, j’ai vu ma petite fille couchée inerte. Elle était morte. Quand j'ai demandé des nouvelles de ma femme, on m'a dit qu'elle a été transportée à l'hôpital Ignace Deen.

Arrivé là-bas aussi, c’est un corps que j’ai trouvé. Elle était décédée. Avant notre séparation à la maison, elle m’avait dit que je suis très beau avec ma barbe. Je l’ai un peu taquiné, elle a souri (…) Kadiata m’aimait beaucoup. Je prie Dieu de l’accueillir dans son paradis", témoigne le veuf.

Rencontré dans la famille, Alpha Oumar Bah explique comment sa sœur a croisé le destin. Tragique.

"Après le baptême, elle est venue à Bomboly où elle est descendue pour acheter de l’eau. C’est au moment où elle partait pour prendre une moto pour rentrer chez elle, que le pneu du camion qui était de passage a éclaté. Le chauffeur a perdu le contrôle du camion. C’est là où elle a été percutée avec son bébé", explique le petit frère de la victime.

Les corps de Kadiata Bènté Bah et sa petite fille Ousmane Diallo se trouvent à l'hôpital Sino-guinéen.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com