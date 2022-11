Promotion de l’emploi jeunes : Les journées opportunités INTEGRA ouvrent ses portes au public...

CONAKRY-Le Programme d'Appui à l'Intégration Socio-économique des Jeunes (INTEGRA), financé par l'Union Européenne (UE), a lancé ce mercredi 23 novembre 2022 sa première édition des Journées Opportunités INTEGRA. Durant deux jours, INTEGRA va mobiliser le secteur privé en faveur des jeunes entrepreneurs et des jeunes demandeurs d'emploi au Chapiteau By Issa.

Afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés à travers le parcours INTEGRA, plus de 100 entreprises ont été réunies pour recevoir ces jeunes en entretien d'embauche. Plusieurs domaines sont ciblés : hôtellerie, infographie, sécurité. Ce n’est pas tout. Le Bâtiments &Travaux Publics (pavage, carrelage, maçonnerie, ...) fait également partie. Au total, ce sont près de 1 000 jeunes qui vont rencontrer ces entreprises pendant deux jours (23 et 24novembre) avec un objectif d'insertion de 300 emplois créés.

Pour ce premier jour, les entrepreneurs issus du parcours INTEGRA ont également eu l'opportunité de rencontrer les départements achats de ces grandes entreprises, et ont pu exposer leurs produits. Ces jeunes ont aussi présenté un résumé de leurs projets à travers des sessions de pitchs.

"Nous savons que le Gouvernement guinéen est fortement concerné par la promotion de l'emploi jeune et la création d'opportunités économiques, et qu'il en fait une priorité absolue dans sa politique. C'est dans ce sens que le programme INTEGRA vient le soutenir en amorçant une nouvelle dynamique dans la création d'emploi et dans le soutien de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Ce Salon a permis de réunir les chefs d'entreprises, les demandeurs d'emploi et les jeunes entrepreneurs pour favoriser leur insertion de manière réussie et durable. Il y a de nombreuses raisons d'être fiers de ces jeunes bénéficiaires et d'être confiant pour leur insertion professionnelle", a déclaré Madame Jolita Pons, l’Ambassadrice de l'Union Européenne en Guinée.

Dans son discours à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du Salon, madame Jolita Pons a également expliqué aux jeunes participants toutes les opportunités qui vont s'offrir à eux durant ces deux jours. "Au cours de ces deux journées, vous aurez la possibilité de rencontrer une quarantaine d’entrepreneurs exposants ayant bénéficié de l’appui du programme INTEGRA et qui recherchent des clients pour leurs activités. Vous écouterez aussi les témoignages de bénéficiaires du programme INTEGRA et rencontrerez les quelques 1 000 jeunes bénéficiaires, vous aurez également l’opportunité de participer à un temps de rencontres aménagé, selon le principe du speed-dating, pour trouver votre « âme-sœur » dans le cadre professionnel. Nous espérons que ces rencontres express permettront le développement de votre réseau professionnel".

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a quant à lui, invité les entreprises présentes à cet événement de faire le bon choix dans le cadre du recrutement qu'ils auront à faire.

"J'appelle à la responsabilité sociale des entreprises en recrutant les jeunes les plus éloignés de l'emploi sur la base de leur motivation, leur envie de travailler, leur savoir être. La collaboration Etat-employeur devrait effectivement rappeler les entreprises à prioriser les actions d'insertion économique des jeunes. C’est une responsabilité de contribuer à consolidation de la paix, au renforcement du tissu social", a lancé Lansana Béa Diallo.

Alpha Bangoura, un des bénéficiaires du programme INTEGRA a, dans un témoignage expliqué comment le programme INTEGRA a changé sa vie. Selon lui, grâce à INTEGRA, il est désormais indépendant.

"Grâce au programme INTEGRA, aujourd'hui je suis certifié dans un métier qui me passionne. Je remercie les initiateurs du programme car je n'aurai jamais pu me payer cette formation de trois ans à l'École Régionale des Arts et Métiers de Kindia. Tout est allé très vite pour moi dans le bon sens. J'ai d'abord suivi une formation qualifiante suivie d'un stage pratique de six mois dans une entreprise locale. Mon travail a été apprécié là-bas. L'entreprise m'a recruté comme salarié. C’est vraiment valorisant d'être enfin indépendant. Le programme INTEGRA a été une bénédiction pour la jeunesse de Kindia", a témoigné Alpha Bangoura, certifié en Formation qualifiante de ferrailleur.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023