Maférinya : Dr Dansa et son équipe en retraite pour doter le CNT d'un "Plan Stratégique-Opérationnel"

FORECARIAH- L'atelier de validation et d'appropriation du Plan Stratégique et Opérationnel du CNT (Conseil National de la Transition) a été lancé ce mercredi 23 novembre 2022, dans la sous-préfecture de Maférinya (Forécariah). La cérémonie de lancement a été présidé par Dr Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition.

Du trois jours (du23 au 25 novembre 2022), vont plancher sur les voix et moyens à mettre en œuvre pour doter l’organe législatif de la transition d'un Plan Stratégique et Opérationnel. Le document qui sera validé servira de boussole au CNT pour l’exécution des missions qui lui sont assignées par la charte de la Transition.

Lors de cette retraite, les participants jetteront aussi les projecteurs sur les travaux déjà réalisés par les Conseillers nationaux dans les différentes commissions permanentes, les membres du cabinet du Président et de l'Administration parlementaire. Docteur Dansa Kourouma, président du CNT revient sur la portée de cet atelier et des résultats attendus.

"C'est un exercice pour compléter le travail que nous avons commencé depuis 6 mois. Celui qui consiste à doter l'institution d'une vision claire, une orientation stratégique claire en lien avec les missions que la charte de la transition lui a dévolue. Parce que dans toute œuvre humaine, il est important d'avoir des liens de référence, des lignes que toutes les composantes de structure de l'institution sont amenées à suivre et à respecter à la lettre.

Donc, c'est dans cet exercice-là, que nous avons décidé en plénière, de doter notre institution d’un plan stratégique pendant la durée de cette transition pour qu'on sache, en fonction des missions inscrites dans la charte de la transition : Quelle stratégie ? Quelle approche ? Quelle action identifier ? Comment les mettre en œuvre ? Avec quel moyen ?

Nous avons consulté le peuple au début de notre installation. Nous connaissons ses demandes et aspirations. Nous avons un projet de chronogramme de la transition qui est l'objet d'un consensus presque finalisé avec la CEDEAO. Alors, en tant qu'institution de cette transition, il est essentiel de voir comment mettre en œuvre l'ensemble de ces actions pour répondre aux aspirations du peuple de Guinée.

Pour ce faire, nous avons besoin de comprendre notre mission de méditer autour des besoins de la population, d'identifier les approches, les stratégies et les moyens qu'il faut pour les mettre en œuvre afin que l'impact recherché d'une Guinée apaisée avec des institutions démocratiques solides soit une réalité », a indiqué Docteur Dansa Kourouma le président du CNT.

Présent à cet atelier, Gilbert Oloku, consultant international en gouvernance, a, pour sa part précisé : « Nous sommes ici pour accompagner le CNT dans la finalisation de son travail de réflexion stratégique, opérationnel qui a débuté il y a six (6) mois. Il y a un certain nombre d'axes, d'objectifs stratégiques et d'actions qui concernent l'ensemble des huit commissions du CNT, puis l'administration parlementaire et le cabinet du président. Il s'agit donc de les mettre en symbiose afin de faciliter la lisibilité de l'action de l’institution au cours des prochaines années.

Le travail a été un travail collaboratif, participatif. Il s'agit aujourd'hui pour les conseillers nationaux de s'approprier ce document-là, d'en faire une dernière analyse critique afin que nous puissions le finaliser et que sa mise en œuvre puisse être imminente et effective. Ce plan-là comprend d'une part la dimension contextuelle, méthodologique, stratégique et opérationnelle. Le tout dans un ensemble d'éléments sur le suivi et l'évaluation de cette stratégie", a-t-il détaillé.

