Guinée : le camp de Mamadou Sylla décide de participer au dialogue

CONAKRY-Contrairement à ses anciens alliés du Quatuor -ANAD, RPG Arc-en-ciel, FNDC politique-, la CORED, bloc politique dirigé par Mamadou Sylla a décidé de prendre part ce jeudi 25 novembre 2022, à l’ouverture des travaux du cadre de dialogue inclusif.

« Nous avons estimé qu'â ce stade de la vie politique de notre Nation et de votre promesse de main tendue ainsi que celle du Président du CNRD que vous cautionnez, il est de vous accorder le crédit de bonne foi jusqu'à preuve du contraire », a indiqué la Cored dans un courrier adressé au Premier ministre.

Justifiant ce choix, cette coalition a indiqué que son souci constant a été et demeure la défense des intérêts supérieurs de la Nation guinéenne à travers un climat de paix et de compréhension mutuelle nécessaire à la mise en œuvre d'un processus de transition pour un retour rapide et paisible à l’ordre constitutionnel.

« C'est pourquoi, attachés à notre souci constant de contribuer à un dénouement consensuel et paisible de la situation sociopolitique dans le pays, la CORED a décidé de participer aux travaux du dialogue prévus du 24 novembre au 15 décembre 2022 », a annoncé le camp de Mamadou Sylla.

A suivre…

Africaguinee.com