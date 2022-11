Damaro hospitalisé : "Son état est très alarmant...", alerte son avocat

CONAKRY- L’état de santé de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, est très alarmant, selon son avocat maitre Santiba Kouyaté qui a tiré la sonnette d’alarme, ce jeudi 24 novembre 2022.

Signe de sa situation critique, l’honorable Amadou Damaro Camara a été hospitalisé au CHU d’Ignace Deen, a appris Africaguinee.com. L’ancien parlementaire se plaint de douleurs thoraciques intenses. A ce jour, il ne sent plus certains de ses orteils, selon son conseil, qui avertit que si rien n’est fait, le « pire est à craindre ».

« L’ancien président de l’assemblée nationale souffre de douleurs thoraciques intenses, d’après le médecin que nous avons rencontré. Parmi ses plaintes, il y a aussi le fait qu’il ne sent plus certains de ses orteils. C’est comme si le sang ne circule plus dans ces orteils. Son état de santé est vraiment alarmant », s’est alarmé maître Santiba Kouyaté.

Amadou Damaro Camara est incarcéré depuis fin avril 2022 à la maison centrale de Conakry. Il est accusé par une Cour anti-corruption des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Son avocat lance un appel.

« Je lance un appel aux autorités compétentes pour permettre à l’honorable Amadou Damaro Camara d’aller se faire traiter dans des structures appropriées. Si cela n’est pas fait, il faut s’attendre au pire, on ne le souhaite pas », a lancé l’avocat.

A suivre…

Africaguinee.com