Bah Oury avertit le camp de Cellou et Sidya : "Ils sont en train de liquider leurs partis…"

CONAKRY-Le boycott du cadre de dialogue inter guinéen par l’ANAD, le RPG arc-en-ciel et le FNDC politique est largement commenté au sein de la classe politique. Pour Bah Oury, les responsables de ces trois coalitions politiques ont commis une faute politique grave qui aura des conséquences lourdes.

"Je dois leur dire qu'ils ont commis une faute politique majeure. Ils vont se retrouver en marge de la dynamique de l'histoire de la Guinée. Et, malheureusement en agissant ainsi, ils mettent en avant des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt du pays. Cela, électoralement, politiquement cette décision aura un grand un impact sur l'électorat de demain. Moi je dis qu'en agissant comme ça, en persistant sur cette attitude ils sont en train de liquider leurs propres partis politiques", a averti le président de l'UDRG.

Du 24 au 15 décembre les participants au cadre de dialogue inclusif lancé ce jeudi par le Gouvernement vont travailler sur 13 thématiques différentes. Pour l'ex ministre de la réconciliation nationale, ces thématiques entrent dans le cadre de la suite de l'accord de la Guinée avec la CEDEAO.

"La durée de la transition est déjà fixée, les dix étapes proposées par le gouvernement et le CNRD sont prises en compte par la CEDEAO. Dans le cadre de leur mise en œuvre en tant qu'acteurs, nous devons contribuer. En quoi faisant ?

C'est d'abord voir les questions institutionnelles, le processus de l’organisation électorale, le fichier électoral, le recensement général de la population et principalement le recensement administratif à vocation d'état civil pour permettre à l'ensemble des citoyens guinéens d'avoir des cartes d'identités digitalisées, des extraits de naissance enregistrés dans la base des données. Et par conséquent, d'avoir un fichier électoral complet exhaustif et fiable. Ceci est essentiel pour nous permettre d'avoir une transition réussie", a indiqué Bah Oury.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28