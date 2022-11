Accompagnement des collectivités : Action Éducation lance l’Approche Programme à Labé

LABE-« ENSEMBLE POUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE ET INCLUSIF », c’est autour de ce slogan que ACTION ÉDUCATION a officiellement, lancé ce mercredi 23 novembre 2022, à Labé sa nouvelle stratégie d’intervention dénommée Approche Programme.

Cette nouvelle stratégie d’intervention repose sur le principe selon lequel tout changement, toute transformation durable doit être produit à travers des acteurs locaux notamment les conseils communaux et ses populations.

Au cours de cette importante rencontre, un dialogue avec les acteurs régionaux s’est tenu dans la salle de conférence du Gouvernorat de Labé. Mouctar Diallo, coordonnateur Territoire Guinée-Sénégal pour ACTION EDUCATION explique :

« Dorénavant, il faut préciser que ACTION Education concentre ses interventions dans les collectivités. La Commune urbaine de Mali et la commune rurale de Fougou ont été choisies par le comité de pilotage de l'Approche Programme pour l’expérimentation de cette nouvelle stratégie d’intervention de ACTION ÉDUCATION qui l’amène dans ces collectivités pour au moins 10 ans. Pendant les 10 ans à venir, ACTION EDUCATION va soutenir les collectivités dans l’accomplissement de ses compétences qui leur sont transférées. Donc, on ne vient plus avec des projets que nous proposons, mais nous venons accompagner. Cette approche a beaucoup de sens. Il s’agit de rester avec le conseil communal et les populations, de les soutenir dans ce qu’ils ont choisi comme priorité à dérouler. C’est dans ce cadre que nous nous insérons pour faire ce travail d’appui, de soutien et d’accompagnement des collectivités et des populations locales », a indiqué ce responsable d’ACTION EDUCATION.

Mme Barry Fatoumata Diakité, inspectrice régionale de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables de Labé salue cette initiative. Selon elle, son département sera aussi bénéficiaire de cette nouvelle approche de ACTION EDUCATION. « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à d’énormes difficultés avec la situation des enfants surtout pour leur scolarisation et l’autonomisation des femmes. Hier même, nous avions reçu des enfants de Mali Yembering qui doivent être réinsérés dans les écoles. Ce sont des enfants sans fournitures (scolaires) parce que leurs parents n’ont pas les moyens de faire face à cette charge. Nous saluons donc cette initiatives de ACTION EDUCATION. Je rassure qu’on sera à leur entière disposition pour la mise en œuvre de son programme pour atteindre les résultats escomptés », a-t-elle rassuré.

Présidant la cérémonie, le Gouverneur de la région de Labé, colonel Robert Soumah s’est dit marqué par cette phase qui sélectionne deux collectivités de sa juridiction. Il compte accompagner Action Education dans le déroulement de sa stratégie d'intervention qui se rapproche des collectivités et des communautés.

« Nous sommes heureux d’accueillir cette délégation conjointe des ministères de l’administration du territoire, des sports, de l'Association des Communes de Guinée et de ACTION EDUCATION. Action éducation est train d’œuvrer pour soulager les populations dans nos communautés notamment les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ils nous ont dit que ce programme pilote est lancé dans trois pays dont la Guinée. Chez nous ici, ils ont choisi deux communes de la préfecture de Mali. C’est donc un honneur pour moi en tant que Gouverneur de Labé d’où relève la commune urbaine de Mali et la commune rurale de Fougou de présider le lancement officiel de cette approche programme. Nous sommes convaincus qu’ils changeront positivement nos collectivités », a déclaré le Gouverneur de la région administrative de Labé, le colonel Robert Soumah.

Des attentes…

En accompagnant ces deux communes pendant les dix prochaines années, ACTION ÉDUCATION s’attend notamment au renforcement des liens entre les élus locaux et leurs populations avec des espaces de concertations, d’échanges viables et dynamiques. Cet accompagnement devra aussi contribuer au renforcement de la cohésion sociale, en faisant émerger des projets collectifs qui répondent aux besoins des communautés en matière de santé et d’éducation, entre autres.

À rappeler qu'après l'étape de Labé, la mission du Comité de Pilotage de l'Approche Programme représenté par des cadres du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, du ministère de la jeunesse et des sports, de l'Association des Communes de Guinée et de Action Éducation va se rendre dans les communes pilote (Mali et Fougou) pour procéder au lancement qui marquera le démarrage effectif des activités.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45