Guinée : "Le moment est venu de se réunir pour parler…", selon les Etats-Unis

CONAKRY-Les États-Unis ont exhorté ce mercredi 23 novembre 2022 tous les acteurs socio-politiques impliqués dans le processus de la transition à être autour de la table dialogue. Pour Washington, le moment est venu de se réunir pour parler.

« Demain, la société civile guinéenne, les représentants des partis politiques, les autorités du gouvernement de transition, les membres du Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) et les observateurs internationaux se réuniront pour trouver une voie commune pour la transition vers la démocratie.

Les Etats-Unis exhortent tous les acteurs à venir autour de la table de dialogue afin de contribuer à la construction de l'avenir de la Guinée. Ce dialogue est pour tous les Guinéens », a indiqué ce mercredi 23 novembre 2022 l’ambassade des Etats-Unis en Guinée dans une déclaration.

Le dialogue inclusif censé s’ouvrir demain ne suscite toujours pas l’unanimité. La troïka ANAD, RPG arc-en-ciel, FNDC politique, exige des garanties plus solides pour prendre part aux discussions. Mais pour le pays de Joe Biden, le moment est venu de se parler, reconstruire la confiance en vue d’amorcer véritablement le processus du retour à l’ordre constitutionnel.

« Les Etats-Unis restent un partenaire inébranlable et impartial de la Guinée. Le moment est venu de se réunir pour parler, reconstruire la confiance, et se mettre au travail. Que l'histoire retienne de ce dialogue national le début du retour de la Guinée à a démocratie et à l'ordre constitutionnel », a mentionné l’ambassade dans sa note.

A suivre…

Africaguinee.com