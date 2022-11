Poursuites engagées contre Alpha Condé et cie : Déjà des couacs…

CONAKRY-Les poursuites engagées contre l’ancien président guinéen, Alpha Condé et plus de 180 hauts cadres dont des ex ministres de son régime, enregistrent déjà des couacs. Selon le Garde des sceaux, des cas de corruption sont signalés dans ce dossier.

« Les dossiers des 187 personnes qui ont été engagés, il y a des informations comme quoi, la corruption commence à se glisser autour de tout ça », a révélé Charles Alphonse Wright.

Le garde des sceaux n’a cependant pas précisé quel type de corruption s’est-il glissé. Toutefois, il a promis de sévir contre ceux qui sont impliqués.

« Les sanctions vont tomber par rapport à toute cette situation », a-t-il averti.

Alpha Condé ainsi que l’essentiel des piliers de son régime sont accusés de corruption, d’enrichissement illicite, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. La justice qui a ouvert une enquête a annoncé début octobre la saisi leurs avoirs et leur interdiction de sortie du territoire.

A suivre…

Africaguinee.com