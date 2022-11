Mamou : le FONIJ à la rencontre des jeunes entrepreneurs…

MAMOU-Le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), poursuit son immersion dans les villes de l’intérieur du pays. Le 16 novembre 2022, son Directeur Général, Abdourahmane Baldé, a rencontré des jeunes entrepreneurs dans la région de Mamou. Objectif, conférer avec des jeunes porteurs de projets pour les accompagner. Cette rencontre d’échanges s’est tenue à la maison des jeunes en présence des autorités préfectorales.

Le Directeur Général du FONIJ explique la portée et l'objectif de ce programme. « C'est une immersion qui consiste à détecter des jeunes talents porteurs de projets pour les accompagner techniquement et financièrement. Ceux qui ont donné leurs projets, il y aura des disponibilités de leur projets. Ceux qui n'ont pas encore donné les leurs, on va les aider à monter des projets et les déposer. Après, il y aura une présélection. La phase finale consiste à faire l’accompagnement technique et financier. La vision est de permettre aux jeunes de trouver du travail », a dit le Directeur Général du FONIJ, Abdourahmane Baldé.

Cette initiative du FONIJ réjouit le Directeur de cabinet du Gouvernorat de Mamou, Alphadio Sow.

« Nous les autorités régionales, nous sommes satisfaits de ce genre d’initiatives. Nous remercions le Directeur du FONIJ pour avoir pensé à notre région. Cet appui s'inscrit en droite ligne de la vision du CNRD. Le Président veut faire des jeunes, de véritables promoteurs du développement de notre pays. Depuis le 5 septembre, la priorité a été donnée à la jeunesse et c'est ce qui continue jusqu'à présent. On remercie toutes les autorités qui accompagnent cette jeunesse », a indiqué M. Alphadio Sow.

Pour ce jeune entrepreneur, cette action n'est pas une première. En 2019, un projet similaire avait échoué. Donc, il demande à la nouvelle équipe du FONIJ, d'aller vite vers la concrétisation.

« En 2019, on avait déposé des projets à la direction du FONIJ. Mais aucun projet n'avait été soutenu. Cette fois-ci encore on a déposé. Nous demandons à la nouvelle équipe là de concrétiser les promesses. On nous a dit que c'est des prêts et non des dons. Mais de toutes les façons nous on est prêt », a martelé Mamadou Yero Diallo.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou.