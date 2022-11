Guinée : Des émissaires de l'UA à Conakry pour "lorgner" sur la gouvernance d'Alpha Condé et du CNRD...

CONAKRY-Une importante mission de l'Union Africaine (UA) est à Conakry depuis ce lundi 21 novembre 2022.

Venus évaluer la gouvernance politique et économique du pays, les émissaires de l’UA ont été reçus ce matin par le ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger.

Ladite mission est conduite par l'ambassadeur AHMED ARAITA ALI, membre des personnalités éminents du MAREP (Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs), représentant l'Afrique de l'est. L'évaluation touchera à la fois, la Gouvernance du régime déchu mais aussi celle du CNRD en cours.

"Nous avons discuté avec le ministre sur notre mission qui est une mission d'auto-évaluation. L'Afrique s'évalue elle-même... Nous allons pouvoir circuler en Guinée pour collecter les avis des uns et des autres. Cette mission est bien comprise et elle va être accompagnée pour qu'on puisse améliorer les choses sur le continent africain.

Au niveau de chaque pays, on tient compte des spécificités pour mener cette évaluation de la gouvernance politique et économique plus particulièrement " a déclaré le chef de la mission AHMED ARAITA ALI.

On n'a rien à cacher

"C'est une chance de les voir en ce moment précis dans notre pays parce qu'ils vont toucher du doigt ce que nous sommes en train de faire. Ils vont évaluer la gouvernance. Il y a un trait entre les deux gouvernances -celle qui est passée et celle qui est là-. Nous sommes heureux de les accueillir parce qu'en Guinée on n’a rien à cacher, au contraire nous voulons faire savoir au monde et à l'Afrique ce que nous sommes en train de faire en terme de rénovation et de refondation "a déclaré Morissanda Kouyaté.

Cette mission va séjourner à Conakry pendant 9 jours d'après le ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

