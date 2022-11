Des femmes manifestent à Cosa : "On en a marre, nous sommes fatiguées…"

CONAKRY-Des femmes ont manifesté leur ras-le-bol ce lundi 21 novembre 2022 à Cosa, un quartier de la commune de Ratoma.

A l’origine de leur grogne, le paiement de la patente journalière. Ces femmes protestent aussi contre ce qu’elles qualifient de rackets dont elles sont victimes. « Manguè Guiné zéro… », c’est par ce slogan qu’elles ont exprimé leur mécontentement.

« Chaque jour, nous payons 1000 Gnf, en plus le 05 chaque mois, ils viennent nous réclamer 20.000 Gnf. Pire, ils viennent de nous dire que chaque magasin doit payer 200.000 Gnf. On est fatiguée », a hurlé une manifestante.

Elles exigent le départ de tous les responsables du marché de Cosa qui, selon elles, ne font rien pour améliorer le cadre de vie dans le marché.

« Ils ne font que nous réclamer de l’argent. Même ramasser les ordures dans le marché, ils sont incapables. On en a marre, nous sommes fatiguées. La responsable du marché doit quitter, on ne veut plus d’elle », dénonce Djénabou Touré.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com